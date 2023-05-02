للحفاظ على صحة القلب.. تجنب هذه الأطعمة فورا

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من المعروف أن الحفاظ على صحة القلب يتطلب الحرص على تناول الأطعمة الصحية، وهذا لا يعني تجنب البيتزا والحلويات وما يشبهها تماما، ولكن عدم الإفراط في تناولها.

وقالت أخصائية أمراض القلب الطبيبة إليزابيث كلوداس، أنها تحب أحيانا تناول الآيس كريم والبطاطس المقلية، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي قطعتها تماما من نظامها الغذائي بسبب المخاطر الصحية المحتملة لها، وهي:

الزبدة والجبن

يجب الحد من الدهون المشبعة لأنها ترفع نسبة الكوليسترول المرتبط بأمراض القلب.

يجب الاستعاضة عنها بالدهون غير المشبعة، مثل تلك التي تأتي من مصادر نباتية مثل زيت الزيتون والمكسرات، يمكن لهذه الأنواع من الدهون أن تخفض الكولسترول.

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية الكثير من الدهون المشبعة والملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة جمعية القلب الأميركية أن تناول الأطعمة المقلية يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب.

قال الباحثون إنه من غير الواضح سبب ذلك، لكنهم اقترحوا عدة أسباب محتملة، حيث أن القلي يزيد من مستويات الدهون في بعض الأطعمة، ويزيد من تركيز أكسدة الكوليسترول الذي يرتبط أيضا بأمراض القلب.

اللحم المقدد والنقانق

قالت كلوداس إنها تتجنب تماما اللحوم المصنعة، لاحتوائها على الكثير من المواد الحافظة والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.