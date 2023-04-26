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خبير تغذية يكشف السر.. كيف تدمر القهوة مخطط إنقاص الوزن؟

26
APRIL
2023
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إذا كنت تحاول إنقاص الوزن مؤخرًا، فمن المحتمل أنك تتابع بدقة ما تأكله وتشربه من أجل ضمان أنك تستهلك الكمية المناسبة من السعرات الحرارية.
 
يقول دكتور مايكل موسلي، خبير النظم الغذائية ومؤلف عدد من الكتب عن التغذية وإنقاص الوزن إنه قد يبدو من السهل اتخاذ خيارات صحية عندما يتعلق الأمر بأوقات الوجبات الغذائية، ولكن ما يغفل عنه الكثيرون هو عاداتهم في تناول المشروبات، بخاصة القهوة.
 
مئات السعرات الحرارية
وفقًا لما نشره موقع Daily Record البريطاني، يتم تناول القهوة غالبًا كمشروب صباحي، وهي جزء لا يتجزأ من روتين الحياة اليومية للكثيرين. لكنه مشروب يمكن أن يضيف كوب واحد منه في اليوم مئات السعرات الحرارية الإضافية التي لا يحتاج إليها الجسم.
 
ويشير تقرير نشرته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، إلى أنه إذا كان الشخص يرغب في الاستمتاع بمشروب لاتيه أو كابتشينو في الصباح، فإنه يمكن يزيد من كمية السعرات الحرارية التي يلتهمها أسبوعيًا بشكل كبير.
 
القهوة وعصير الفواكه
نشر دكتور موسلي نصائح مهمة على موقعه الإلكتروني Fast 800، والذي يقدم إرشادات للأعضاء حول كيفية تحقيق وزن صحي، قال فيها إن القهوة وعصير الفاكهة من بين المشروبات، التي تعتبر من أسوأ المشروبات في وجباتنا الغذائية، حيث يمكن أن تحتوي على عدد كبير منها من السعرات الحرارية ولا تمنح شعورا بالشبع.
 
وكتب في مدونته: "إذا وجدت أنك تأكل جيدًا، وتمارس الرياضة وتعتني بنمط حياتك الصحي، لكن تعاني من زيادة في الوزن أو عدم قدرة على خفضه، فربما يكون هناك سبب وجيه لذلك".
 
وأضاف أنه "يجب أن تؤخذ القهوة وعصائر الفاكهة في الاعتبار عند اتباع خطة لإنقاص الوزن. فعلي سبيل المثال، من المحتمل أن يضيف تناول مشروب اللاتيه يوميًا حوالي 1330 سعرًا حراريًا أسبوعيًا، أي حوالي خمسة ونصف قطعة من ألواح الشوكولاتة".
 
القهوة بدون إضافات
ينصح دكتور موسلي أنه إذا كان الشخص يعتمد على القهوة للتنشيط في الصباح، فيمكنه أن يقوم بتبديل بسيط يتلخص في أن يتم تناول بدون إضافات مثل الحليب أو السكر حتى يمكن أن يحقق أهدافه في إنقاص الوزن أو عدم زيادته.
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