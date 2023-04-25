إليك أسوأ 10 أطعمة.. تتناولها يومياً بالتأكيد

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يعد النظام الغذائي جزءاً أساسياً من الصحة الجيدة، فما يقول المثل الدارج "أنت ما تأكل"، لكن إذا كنت تأكل أطعمة غير صحية باستمرار فمع مرور الوقت من المحتمل أن يدفع جسمك الثمن.

والسبب الجذري لعدد من الأمراض يعود لسوء التغذية حيث يمكن أن يزيد ذلك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري من النوع 2 وما لا يقل عن 13 نوعاً مختلفاً من السرطان.

كذلك النظام الغذائي الجيد أمر حيوي لصحة الجسم والعقل، فما هي الأطعمة التي يجب أن نتخلى عنها أو على الأقل نخفف منها، من أجل الحفاظ على صحة جيدة؟

1- الدونات المغطى بالمربى

وعلى الرغم من أن طعم هذه الحلوى قد يكون لذيذاً، فإنها تحتوي على دقيق أبيض وسكر، بالإضافة إلى أنها مقلية جيداً.

فقد أوضح خبير التغذية الرياضية روب هوبسون أن "كعكة واحدة من المربى تحتوي على حوالي 330 سعرة حرارية وخمس ملاعق صغيرة من السكر في وجبة واحدة، بالإضافة إلى كونها غنية بالدهون المشبعة"، بحسب موقع "ذا صن".

2- النقانق

إلى ذلك تحتوي النقانق واللحوم المصنعة بشكل عام على نسبة عالية من الدهون المشبعة وتحتوي على كميات كبيرة من الملح بالإضافة إلى المواد المضافة مثل النترات والنتريت.

وبحسب روب فإن النظام الغذائي الغني باللحوم المصنعة مثل النقانق هو عامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

3- الكولا

كذلك تعتبر الكولا شراباً غير صحي فالعلبة الواحدة من الكوكا تحتوي على سبع ملاعق صغيرة من السكر.

والسعرات الحرارية الموجودة في هذا المشروب وغيره من المشروبات المحلاة فارغة لأنها لا تحتوي على مواد غذائية أخرى ويمكن أن تؤدي الزائدة إلى زيادة الوزن وضعف صحة الأسنان.

4- الدجاج المقلي

في موازاة ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الدجاج المقلي المليء بالدهون المشبعة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنه يحتوي على أكوام من الملح التي يمكن أن تزيد من ضغط الدم عند تناولها بكميات زائدة.

وتحتوي اثنتان فقط من أفخاذ الدجاج المقلي على ما يقرب من 500 سعر حراري، و 2.5 غرام من الملح وكميات عالية من الدهون المشبعة.

5- حبوب الإفطار

بعض حبوب الإفطار مدعمة بالمواد المغذية ولا تحتوي على نسبة عالية من السكر مما يجعلها خياراً جيداً لتناول الإفطار كجزء من نظام غذائي متوازن.

مع ذلك، فإن بعضها يشبه إلى حد كبير الحلوى لأنها تحتوي على كميات عالية من السكر وحتى قطع الشوكولاتة. ومن الأفضل الابتعاد عنها.

6- غرانولا

تعتبر الغرانولا خيار إفطار صحي، لكن الحقيقة هي أن الغرانولا يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر والزيت وفي بعض الحالات، إضافة الملح.

7- السكر الأبيض

ومن المعروف أن السكر الأبيض مرتبط بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسمنة.

وينصح الخبراء هؤلاء الذين لا يمكنهم شرب الشاي أو القهوة بدون إضافة ملاعق صغيرة من السكر، تجربة المحليات البديلة الطبيعية بكميات معتدلة.

8- ألواح الشوكولاتة عالية البروتين

في السياق ذاته، حذر روب من ألواح الشوكولاتة عالية البروتين، مشيراً إلى أن العديد من العلامات التجارية لألواح الشوكولاتة تنتج الآن أنواعاً عالية البروتين ولكن في حين أنها قد تحتوي على ما يصل إلى 20 غراماً من البروتين، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر (حوالي ثلاث ملاعق صغيرة) وتحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة.

9- الشوكولاتة البيضاء

يمكن أن تحتوي الشوكولاتة البيضاء على نسبة عالية من السكريات، وهذا ما يمنحها ذلك المذاق الحلو ويساعد على إزالة المرارة التي تحتويها الشوكولاتة الداكنة.

ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر المضاف إلى مشاكل صحية في الفم بأسناننا.

10- عصير الفاكهة مع السكريات المضافة

وعلى الرغم من أن كوباً من عصير الفاكهة يومياً هو مصدر جيد لفيتامين "سي" وحمض الفوليك، وكلاهما ضروري للصحة الجيدة، فإن بعض عصائر الفاكهة تحتوي بالفعل على سكر إضافي، بالإضافة إلى السكريات الطبيعية التي يوفرها بالفعل فاكهة.

ويقترح روب فحص الملصق، فإذا رأيت سكراً مضافاً في قائمة المكونات، فاختر علامة تجارية مختلفة.