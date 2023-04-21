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التعرق الليلي "الشديد'' يمكن أن يكون عارضا لسبعة أنواع من السرطان

21
APRIL
2023
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يصف مصطلح السرطان مجموعة الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية.
 
وفي حين أن هناك أعراضا محددة مرتبطة بأنواع معينة من المرض، مثل وجود كتلة في الصدر تشير إلى سرطان الثدي، فإن البعض الآخر أكثر عمومية، وهو ما قد يؤدي إلى تشخيص خاطئ للمرض.
 
ومن بين هذه الأعراض "العامة" للسرطان والتي يجب البحث عنها، نجد التعرق الليلي "الشديد" أو الحمى، وفقا للمؤسسة الخيرية Cancer Research UK.
 
ويمكن أن يحدث هذا مباشرة بسبب المرض نفسه أو بسبب عدد من الأسباب الأخرى المرتبطة به مثل الأدوية والعدوى والتغيرات الهرمونية.
 
وتشرح المؤسسة الخيرية: "التعرق في الليل أو ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) يمكن أن يكون بسبب الالتهابات أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية. وغالبا ما تعاني منه النساء في وقت قريب من سن اليأس. لكن تحدث إلى طبيبك إذا كان لديك تعرق شديد وغزير في الليل أو حمى غير مبررة".
 
وهناك سبعة أنواع من السرطان يمكن أن تسبب التعرق أكثر من المعتاد:
 
- لمفوما لاهودجكينية
 
- لمفوما هودجكيني
 
- الأورام السرطاوية
 
- سرطان الدم
 
- ورم الظهارة المتوسطة
 
- سرطان العظام
 
- سرطان الكبد
 
- عدوى
 
وتعد العدوى من أكثر أسباب التعرق شيوعا لدى مرضى السرطان.
 
وتقول مؤسسة Cancer Research UK: "يمكن أن تمنحك العدوى درجة حرارة عالية ويتعرق جسمك لمحاولة تقليلها. وعلاج العدوى يمكن أن يسيطر أو يوقف التعرق".
 
الهرمونات
 
يمكن أن تحدث الهبات الساخنة والتعرق بسبب التغيرات في مستويات الهرمونات.
 
وتقول Cancer Research UK: "قد تتغير مستويات الهرمون لديك بسبب السرطان نفسه، أو بسبب العلاج مثل الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الهرموني. وعلاج سرطان الثدي يمكن أن يضع النساء في مرحلة انقطاع الطمث المبكر. بالنسبة لبعض النساء، يتسبب هذا في الهبات الساخنة والتعرق. والنساء اللائي تعرضن لانقطاع الطمث بالفعل يمكن أن يعانين من هبات ساخنة مرة أخرى عندما يبدأن العلاج الهرموني."
 
وأضافت المؤسسة الخيرية: يمكن أن يعاني الرجال من الهبات الساخنة والتعرق عندما يتلقون العلاج الهرموني لسرطان البروستاتا أو سرطان الثدي، لأنه يقلل من كمية هرمون التستوستيرون في الجسم. وتساعدنا الأبحاث الحديثة على فهم سبب تسبب التغيرات في مستويات الهرمونات الجنسية في التعرق والهبات الساخنة. وهذا ضروري لإيجاد علاج أفضل لهذه الأعراض ".
 
الأدوية
 
توضح المؤسسة الخيرية: "يمكن أن يكون التعرق والهبات الساخنة من الآثار الجانبية لبعض العلاجات الدوائية، بما في ذلك العلاج الكيميائي والمورفين".
 
وتشمل أعراض السرطان العامة الأخرى التي يجب البحث عنها ما يلي:
 
- تعب
 
- نزيف أو كدمات غير مبررة
 
- ألم أو وجع غير مبرر
 
- فقدان للوزن غير المبرر
 
- نتوء أو تورم غير عادي في أي مكان
 
وإذا كنت تعاني من تعرق ليلي وتشعر بالقلق من احتمال إصابتك بالسرطان، يجب عليك التحدث إلى طبيبك العام.
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