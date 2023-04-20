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تجنب هذه الأخطاء الغذائية للاحتفال بالعيد بلا اضطرابات هضمية

20
APRIL
2023
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تستعد الكثير من العائلات للاحتفال بعيد الفطر المبارك بالولائم والأطباق الغذائية المتنوعة والحلويات والمشروبات، فتصطدم معدة الصائم بنظام غذائي جديد يربك عملها ويؤثر على سلامتها وتنجر عنه مشاكل صحية مقلقلة في يوم العيد. فماهي الأخطاء التي يجب على الصائم أن يتجنبها للاحتفال بالعيد دون اضطرابات هضمية؟.
 
يرى الدكتور فرحات فضلون أن جسم الصائم يتوقف خلال شهر رمضان عن الطعام والشراب لساعات طويلة، وفي عيد الفطر يحدث تغير مفاجئ في مواعيد وأساليب ونوعيات الطعام المقدمة، وهذا ما يربك الكثير من الناس ويجعلهم يرتكبون بعض الأخطاء الغذائية التي تسبب اضطرابات هضمية مقلقة تعكر احتفالاتهم بهذه المناسبة المهمة.
 
وأوضح أن الشعور باضطرابات هضمية ومشاكل في المعدة يأتي بسبب:
 
الإفراط في تناول الأغذية الدسمة والمقلية، خاصة في ولائم الغداء والعشاء التي تحتوي على المأكولات الدسمة ما ينتج عنه صعوبة في الهضم.
تناول الحلويات والموالح المختلفة بين الوجبات، من صباح اليوم الأول للعيد، خاصة عند زيارة الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران، ما يسبب إرباكًا شديدًا للجهاز الهضمي وحدوث حرقة معدية ومغص وإسهال.
تناول حلويات العيد، بكميات كبيرة والتي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون والسكريات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر والدهون في الدم.
 نصائح مفيدة لتفادي الاضطرابات الهضمية
 
وجه الدكتور فضلون الصائم إلى ضرورة الحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي بعد رمضان، والتدرج في العودة إلى النظام السابق في الأكل والشرب لأن الجسم مثل الآلة تحتاج الى تأهيل واستعداد وذلك بـ:
 
تعويد الجهاز الهضمي تدريجياً على استقبال الطعام من جديد بنفس وتيرة ما قبل رمضان.
تناول وجبة إفطار خفيفة في صباح يوم العيد، وتأخير وقت الوجبة الرئيسية إلى وقت مقارب للإفطار.
تقسيم الطعام على مدار اليوم بوجبات صغيرة ومتعددة.
الابتعاد عن المأكولات الجاهزة قدر الإمكان، والاعتماد على الطعام المنزلي المطبوخ.
التقليل من تناول الأطعمة المقلية لأنها تهيج المعدة وتزيد من الحموضة.
عدم تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات الحارة والأطعمة المالحة والدسمة.
تجنب المشروبات التي تحتوي على قدر عال من السكريات والكافيين.
عدم تناول المشروبات الغازية ، واستبدالها بالمشروبات الطبيعية.
تناول الأطعمة الصحية الغنية بالقيمة الغذائية مثل الخضار والفواكه.
عدم الإفراط في تناول الحلويات خلال زيارة الأقارب والأهل.
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