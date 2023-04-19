living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابة رجل بإنفلونزا الطيور تثير مخاوف العلماء بعد اكتشاف "طفرات تجعله أكثر فتكا وانتشارا"

19
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصيب رجل من تشيلي، يبلغ من العمر 53 عاما، باحتقان في الحلق وبحة في الصوت وسعال قبل تشخيص إصابته بإنفلونزا الطيور.
 
وساءت أعراض المريض خلال مارس 2023، وتم إدخاله إلى المستشفى، في وحدة العناية المركزة.
 
وبعد علاجه بالأدوية المضادة للفيروسات والمضادة الحيوية، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه ما يزال يخضع للمراقبة في المستشفى.
 
وعند الاختبار، كشفت النتائج المعملية التي أجراها مسؤولو الصحة التشيليون والأمريكيون، عن طفرتين تتعلقان بالعدوى الفيروسية، في جين PB2، ويُعتقد أنها تجعل الفيروس أكثر فتكا وقدرة على الانتقال إلى البشر.
 
وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن ذلك يأتي بعد أسابيع فقط من إعدام 40 ألف دجاجة في وسط تشيلي.
 
نظر التحليل المختبري الجديد في الفيروس الموجود في رئتي المريض الذي يعيش في منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي. وفقا لملخص منظمة الصحة العالمية للحالة، يُعتقد أنه أصيب بالعدوى من خلال ملامسة الطيور المريضة أو النافقة.
 
وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على الرغم من الطفرات الجديدة، أن التهديد الحالي للناس ما يزال منخفضا.
 
وفي الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أن الفيروس المتحور انتشر ليطاول أشخاصا آخرين أو أن لديه القدرة على التهرب من الأدوية واللقاحات.
 
 
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الطفرات ستجعل من السهل عليها أن تتجذر في الرئتين العلويتين للشخص، وهو تطور من شأنه أن يثير المخاوف بشأن الانتشار بين البشر.
 
وذكرت صحيفة "ذي صن" أن الخبراء العلميين يحثون الحكومة الآن على ابتكار لقاح جديد لإنفلونزا الطيور.
 
إنفلونزا الطيور
 
توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن إنفلونزا الطيور هي "نوع معدي من الإنفلونزا ينتشر بين الطيور".
 
وفي "حالات نادرة"، يمكن أن تصيب إنفلونزا الطيور البشر، مع الإبلاغ عن بعض السلالات التي تثير القلق، وهي:
 
- H5N1 (منذ 1997)
 
- H7N9 (منذ 2013)
 
- H5N6 (منذ 2014)
 
- H5N8 (منذ 2016)
 
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "إن H5N1 وH7N9 وH5N6 لا تصيب البشر بسهولة ولا تنتقل عادة من إنسان لآخر. ومع ذلل، أصيب العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بها، ما أدى إلى عدد من الوفيات".
 
وتم تحديد الإصابات الحالية بإنفلونزا الطيور على أنه من النوع A H5N1.
 
ويشار إلى أنه تم الإبلاغ عن نحو 868 حالة إصابة بشرية بفيروس H5N1 خلال العقدين الماضيين وأكثر من نصف الحالات (456) كانت قاتلة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
 
وكانت هناك بعض التقارير عن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، لكن هذا نادر جدا. والغالبية العظمى من المصابين تعرضوا للعدوى مباشرة من الطيور.
 
وقد أثيرت مخاوف في الأشهر الأخيرة بسبب التفشي "غير المسبوق" لإنفلونزا الطيور بين الطيور والثدييات. 
 
ويشعر الخبراء بالقلق من أن الحجم الهائل للانتشار الحالي قد يمنح الفيروس المزيد من الفرص للتحور، ما قد يُمكّن H5N1 من الانتشار بشكل أفضل بين البشر.
 
كيف يمكن ان تنتشر إنفلونزا الطيور؟
 
يمكن أن تنتشر إنفلونزا الطيور عن طريق الاتصال الوثيق بطائر مصاب، سواء كان حيا أو ميتا.
 
ويشمل ذلك لمس الطيور المصابة، ولمس الفضلات، أو قتل الدواجن المصابة أو تحضيرها للطهي.
 
وإذا أصيب شخص ما بإنفلونزا الطيور، فقد تشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:
 
- ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو شعور بالحر أو رعشة
 
- آلام في العضلات
 
- صداع
 
- سعال أو ضيق في التنفس
 
- إسهال
 
- تمرض
 
- آلام في المعدة
 
- ألم الصدر
 
- نزيف من الأنف واللثة
 
- التهاب في الملتحمة
 
وتظهر الأعراض عادة لمدة تصل إلى خمسة أيام بعد الإصابة الأصلية. ويشمل العلاج الأدوية المضادة للفيروسات التي قد تساعد على تقليل شدة الأعراض.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   