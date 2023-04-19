السّكّري النّوع الأوّل Diabetes type 1 : نقاط الاختلاف مع النّوع الثاني والتدابير الوقائيّة (د. حنينا أبي نادر)

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يُصيب السّكّري النّوع الأوّل حوالى مليون شخص أميركيّ وهو مرض مناعة ذاتيّة مُزمِن يبدأ بشكلٍ مفاجئ ولا يتمثل في السّمنة المُفرطة (على غرار النّوع الثاني الذي هو وراثيّ بدرجة أكبر) كما يستلزم حقن المريض بالانسولين تحت الجلد . ويُمكن أن يرتبط هذا المرض بأمراض مناعة ذاتيّة أخرى مثل مشاكل الغدّة الدرقيّة .

يُعاني المريض، مع مرور الوقت، من أعراضٍ أقلّ حدّة (المناعة الذاتيّة الكامِنة) . أما المضاعفات مثل التِهاب الهَلَل ، والتهاب المسالك البوليّة ، والاختلال العصبيّ القفّازِيّ والجَورَبيّ التّوزُّع ، والخلل الوظيفيّ الانبساطيّ ، ومشاكل العينَين (البُقعة) ، واعتلال الكُليَة ، فكلّها شائعة الحدوث .

في هذا الإطار، فإنّ المرضى الذين لديهم سوابق عائليّة للإصابة بهذا المرض عليهم القيام بفحص وقائيّ يُسمّى anti islet antibodies من أجل الكشف المُبكر عن المرض . ومن المهمّ أيضًا إجراء إختبار تحليل البول والتحقّق من احتمال وجود بِيلَة ألبُومينِيّة زهيدة microalbuminuria ، وذلك مرّةً واحدة سنويًا . وتجدر الإشارة إلى أنّ خزل المعدة شائعٌ أيضًا بالإضافة إلى " مَفْصِل شاركو " charcot joint (التشوّهات العظميّة) . وينصح الأطبّاء بأخذ لقاحات المُكَوَّارات الرّئوِيّة وبعدم الجلوس لمدة تتجاوز الـ 90 دقيقة . أما العلاج بأجسام مضادّة وحيدة النسيلة فيُمكن أن يكون واعِدًا في المستقبل .