طرق لإنقاص الوزن "استخدمتها كيم كارداشيان وإيلون موسك" ويستخدمها النحفاء بشكل خاطئ وضار!

A + A -

يقال إن الجرعات الشائعة لإنقاص الوزن التي استخدمها كل من كيم كارداشيان وإيلون موسك، تُستخدم بشكل سيئ من قبل الأشخاص النحفاء - بما في ذلك أولئك الذين يعانون من اضطراب الأكل.

ويتجه مرضى فقدان الشهية والشره المرَضي إلى التجار العديمي الضمير على مواقع مثل eBay و"إنستغرام" لشراء Wegovy وOzempic، حسبما قال الخبراء لصحيفة The Mail يوم الأحد.

وهذه إصدارات مختلفة قليلا من عقار semaglutide الجديد، وهو مثبط قوي للشهية.

وتمت الموافقة على Semaglutide لاستخدام NHS في مارس، ولكن فقط لأولئك الذين يعانون من السمنة (Wegovy) أو المصابين بداء السكري من النوع 2 (Ozempic).

لكن الخبراء يقولون إن الأشخاص النحفاء، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل الخطيرة، يحصلون عليها دون الخضوع لفحوصات السلامة.

وقالت روث ميكاليف، مستشارة اضطرابات الأكل في إدنبرة: "أتلقى الكثير من الرسائل الخاصة [على وسائل التواصل الاجتماعي] من أشخاص يخبرونني أنهم قادرون على وضع أيديهم على Wegovy على الرغم من أنهم يعانون من اضطراب في الأكل و مؤشر كتلة الجسم الصحي".

وقال روميل باتيل، مالك Farmeci.com، إن مشغلي الأموال السريعة وبينهم مدربو الصالات الرياضية يبيعونها بشكل غير قانوني.

وقال "إنه مثل الغرب المتوحش"، مضيفا أن المرضى الذين رفضتهم الصيدلية، يشترونه ببساطة في مكان آخر.