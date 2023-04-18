living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تلوث الهواء يتسبب في أضرار من سن ما قبل الولادة إلى الشيخوخة

18
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهر بحث جديد أن تلوث الهواء يسبب ضررا للناس في جميع مراحل الحياة، من تقليل عدد الحيوانات المنوية إلى إلحاق الضرر بنمو الجنين.
 
ومراجعة للأدلة الرئيسية على تأثيرات تلوث الهواء، نظر الباحثون في أكثر من 35 ألف دراسة في السنوات العشر الماضية، وحددوا بالتفصيل الطرق التي يسبب بها تلوث الهواء الضرر من مرحلة ما قبل الولادة إلى الشيخوخة.
 
كجزء من البحث، نظر الفريق في دراسات من منظمة الصحة العالمية (WHO)، ولجنة المملكة المتحدة المعنية بالآثار الطبية لتلوث الهواء (COMEAP)، والكلية الملكية للأطباء (RCP)، ومعهد الآثار الصحية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC).
 
وقال الباحثون، من مجموعة الأبحاث البيئية في إمبريال كوليدج لندن، إن الجسيمات PM2.5 وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) ضاران بشكل خاص، وكلاهما يأتي من عوادم السيارات.
 
وأضافوا أنه لا يوجد دليل لتحديد عتبة حيث لا تسبب جسيمات PM2.5 أي ضرر.
 
وكتب الباحثون: "بينما تركز الأرقام الرئيسية حول التأثير الصحي لتلوث الهواء على العدد المكافئ للوفيات المبكرة، فإن الآثار الأوسع تختبئ على مرأى من الجميع في مساهمة تلوث الهواء في عبء الأمراض المزمنة. وتؤثر هذه على جودة حياتنا ولها تكلفة كبيرة على المجتمع من خلال تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية الإضافية، بالإضافة إلى قدرتنا على التعلم والعمل والمساهمة في المجتمع".
 
وأثناء الحمل، يضر تلوث الهواء بنمو الجنين ويمكن أن يتسبب في انخفاض الوزن عند الولادة والإجهاض وانخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال.
 
وعند الأطفال، يمكن أن يعيق نمو الرئة ويسبب الربو ويؤثر على ضغط الدم والقدرات المعرفية والصحة العقلية.
 
وفي مرحلة البلوغ، تزيد احتمالية الموت المبكر من خلال العديد من الأمراض المزمنة والسرطان والسكتات الدماغية.
 
وأوضح الباحثون: "ربما يكون الاكتشاف الجديد الأكثر أهمية هو الدليل المتعلق بكل من تأثير تلوث الهواء على صحة الدماغ، بما في ذلك الصحة العقلية والخرف، والتأثيرات المبكرة على الحياة التي يمكن أن تؤدي إلى أعباء صحية في المستقبل بين السكان. وكلاهما يمثل تكاليف كبيرة، ولكن غير محددة كميا على المجتمع والاقتصاد".
 
قال مؤلفو البحث الحالي: "يجب أن تهدف السياسات إلى تقليل الضرر المتراكم الناجم عن تلوث الهواء وتدهور الصحة، بالإضافة إلى حماية الأشخاص الذين أصبحوا عرضة لتركيزات التلوث الحالية".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   