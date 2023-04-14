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أخصائية تغذية تدعو إلى عدم الإفراط في تناول كعكات عيد الفصح

14
APRIL
2023
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حثت اختصاصية التغذية الروسية، غالينا ميزينتسيفا، على عدم الإفراط في تناول كعكات عيد الفصح.
 
وقالت في حديث أدلت به لصحيفة "غازيتا. رو" الإلكترونية أنها توصى بتناول قطعة صغيرة فقط من كعكة عيد الفصح تزن حوالي 80-150 غراما.
 
وشددت على أن الخطر الرئيسي الناجم عن سوء استخدام معجنات عيد الفصح يكمن في زيادة الوزن والسكر وأن في تركيبتها ما يفسد الأسنان.
 
وبالإضافة إلى ذلك، إذا أفرطتَ في تناول المعجنات، فستتناول في هذا اليوم كمية أقل من المواد الغذائية المفيدة للصحة، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. لذلك، من الأفضل عدم الإفراط في تناول كعكة عيد الفصح.
 
هذه النصيحة ملحة بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري ومقاومة الأنسولين والسمنة وارتفاع الكوليسترول وأمراض الجهاز الهضمي.
 
لكن تناول الجبن القريش الخاص بعيد الفصح هو الأفضل، حسب الأخصائية، إذ أنه يحتوي على كميات أكثر من البروتين وأقل من الكربوهيدرات. في الوقت نفسه، فإن التوصيات هي نفسها: ألا تزيد كميته عن 150 غراما في اليوم.
 
وقد أوضحت قناة " 360" التلفزيونية الروسية كيف يجب اختيار كعكة مناسبة لعيد الفصح، مشيرة إلى أنه يجب إيلاء اهتمام خاص لقبتها التي يجب أن تكون جافة، وإلا تتلف المعجنات قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
روسيا اليوم
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