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نسلق المعكرونة بشكل خاطئ.. خطوة نفعلها جميعا لا تقدم شيئاً

14
APRIL
2023
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كيف كان البريطانيون يطبخون المعكرونة بطريقة خاطئة؟، هل فكرت بهذا الجواب؟
 
حسناً، كشف طاهٍ حاصل على "نجمة ميشلين" بعض النصائح عن الطهي.
 
اطبخها جيداً
وفي مقطع فيديو انتشر على تيك توك، أكد الطاهي "بول فوستر" أن الناس كانوا يطبخون المعكرونة بشكل خاطئ.
 
وذكر رئيس الطهاة أن أي شخص يطبخ يضيف الزيت في ماء المعكرونة يضيع وقته، وهي خطوة يقوم بها أغلبنا حتى يومنا هذا.
 
وقال بولس: "إن الزيت لا يمنع المعكرونة من الالتصاق كما يعتقد الكثير من الناس.
 
كما أضاف: هل تذكرون علوم المدرسة؟.. الماء والزيت لا يمتزجان"، موضحاً أن الزيت سيبقى فوق الماء ولن يكون له أي تأثير على طهي المعكرونة، وفقا لصحيفة "The Sun".
 
 
1.5 مليون إعجاب
وحث بول أي شخص يراقب عليه أن يعرف أن هذا "لن تفعل شيئًا" لطبختك.
 
وأضاف: "فقط دعها تطبخ بشكل جيد، واستخدم الكثير من الماء".
 
يشار إلى أن الشيف المشهور معروف بأنه ذو خبرة كبيرة على تيك توك، وغالبا ما يساعد الطهاة الناشئين بإعطائهم نصائح وحيل مفيدة.
 
وحصدت مقاطع فيديو بول 1.5 مليون إعجاب وجمع أكثر من 120 ألف متابع.
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