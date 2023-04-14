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مفاجأة غريبة.. أطعمة "غير متوقعة" تساعدك على تخفيف الوزن

14
APRIL
2023
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يعتقد الكثير من الناس أن التخلص من الوزن يعني عدم تناول شيء أكثر من بعض السلطة، ومع ذلك هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناول المزيد منها لتحقيق أقصى قدر من أهدافك لإنقاص الوزن.
 
المعكرونة
 
أظهرت الدراسات أن الأشخاص يفقدون المزيد من الوزن عندما يشتمل نظامهم الغذائي على المعكرونة بانتظام.
وكتبت أخصائية التغذية إيما بيكيت من جامعة "نيوكاسل" بدلاً من الإقلاع عن تناولها، فكر في تقليل حجم الوجبة فقط".
تقترح إيما أيضا التحول إلى المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومفيدة لصحة الأمعاء.
الشوكولا
 
بدء يومك بالشوكولا يمكن أن يساعدك على حرق الدهون وزيادة فقدان الوزن. حيث وجد العلماء أن تناول الشوكولا يمكن أن يساعد في حرق الدهون وتقليل مستويات الجلوكوز في الدم.
 
الزبادي
 
نظرا لكونه منخفض الدهون والسعرات الحرارية، يعتبر الزبادي غذاء مثاليا لإضافته إلى نظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.
 
يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ومكافحة أي انتفاخات محتملة بفضل البروبيوتيك التي تحتوي عليها.
 
مصدر رائع للفيتامينات والمعادن أيضا، حيث ينشط كل من الزنك واليود والبوتاسيوم وفيتامين ب 5.
التوت
 
يعتبر التوت سلاحا سريا إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بتحقيق بنية جسم نحيفة.
 
وجدت الأبحاث أن تناول الفاكهة ذات اللون الأحمر أو الأزرق، يمكن أن يساعدك على فقدان دهون البطن غير المرغوب فيها.
 
المواد الكيميائية التي تعطي الفاكهة مظهرها الزاهي يمكن أن تحرق دهون المعدة وتساعدك في الحصول على البطن المسطحة التي تبحث عنها.
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