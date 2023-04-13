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قد يؤدي للوفاة.. خبراء يحذرون من مرض نادر ينقله القراد

13
APRIL
2023
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كشفت دراسة حديثة عن مرض نادر ينقله القراد وقادر على قتل شخص واحد من بين عشرة مصابين.
 
وتوصلت الدراسة التي أجرتها كلية الطب في جامعة بيل، أن الفيروس الذي ينقله القراد ويدعى بواسان، اكتشف بين أشخاص من كونيتيكت ونيويورك ومين.
 
ومن النادر أن يتم تشخيص الفيروس، إذ تكتشف بضع عشرات فقط من الحالات كل عام، لأن غالبية الأشخاص الذين يصابون به لا تظهر عليهم أعراض، وفق ما نشرت "ديلي ميل" البريطانية.
 
تورم الدماغ ووفيات
ويمكن أن يؤدي المرض إلى تورم الدماغ وحتى الموت في بعض الحالات، فيما تودي العدوى بحياة واحد من كل 10 أشخاص يعانون من أعراض حادة.
 
كذلك يُصاب نصف هؤلاء المصابين بإعاقات مدى الحياة أو تلف في الدماغ، وفق الدراسة.
 
وينتشر الفيروس بواسطة قراد Ixodes scapularis ، المعروف أيضاً باسم القراد ذو الأرجل السوداء أو قراد الغزلان.
 
كذلك يظهر على الغزلان، ويمكن أن ينقل قراد السنجاب وقراد جرذ الأرض، العدوى إلى البشر ولكن هذه الأنواع لا تلدغ الإنسان عادة.
 
ويعيش القراد ذو الجسم الأسود الصلب في شرق وشمال الغرب الأوسط للولايات المتحدة وكذلك في جنوب شرق كندا.
 
وهو أيضاً حامل لمرض لايم القاتل، ويوجد في المناطق التي تنتشر بها الأشجار.
 
علامات العدوى
إلى ذلك، تظهر الأعراض عادة في غضون أسبوع إلى أربعة أسابيع من لدغة القراد المصاب.
 
وتشمل علامات العدوى الحمى والصداع والقيء والضعف العام.
 
في حين لا توجد لقاحات أو أدوية ضد هذا المرض، بل يركز العلاج بدلاً من ذلك على تخفيف الأعراض، بما يشمل صعوبة التنفس وتورم الدماغ.
 
إصابة العشرات منذ 2010
واكتشف باحثو ييل أنه بين عامي 1940 و1975، ظهر جزء كبير من الفيروس في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة وتبين أنه مسؤؤل عن الجزء الأكبر من حالات بواسان في قارة أميركا الشمالية.
 
ففي عام 2006، تم الإبلاغ عن حالة واحدة تقريباً في السنة. وتتزايد الحالات، حيث يتم تشخيص العشرات كل عام منذ أواخر عام 2010.
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