أطعمة ينبغي تجنبها إذا كنت تعاني من حمى القش!

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ترتفع أعداد حبوب التلقيح هذه الفترة، ما يشير إلى بداية ستة أشهر من البؤس لملايين المصابين بحمى القش.

ولكن هل يمكن أن يساعدك تغيير نظامك الغذائي وتجنب بعض الأطعمة في تجنب سيلان الأنف المستمر ودموع العيون؟.

يستكشف MailOnline الأطعمة التي يجب أن تبتعد عنها إذا كنت لا ترغب في جعل الزكام أسوأ.

الجبن القديم

إنها ليست أخبارا جيدة لمحبي الجبن، حيث يقول الخبراء إن الهستامين في أنواع معينة من الجبن يمكن أن يعيث فسادا لمن يعانون من حمى القش. والهستامين مادة كيميائية تسبب الحساسية.

عادة، يتم إفراز الهيستامين عندما يكتشف الجسم شيئا ضارا، مثل العدوى. ويتسبب في تمدد الأوعية الدموية وتضخم الجلد لحماية الجسم.

لكن في الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، يخطئ الجسم في الأشياء غير الضارة، مثل حبوب التلقيح أو الغبار أو شعر الحيوانات، كتهديد وينتج الهيستامين.

وهذا يسبب أعراض الحساسية المعروفة لحكة العين وسيلان الأنف والعطس والطفح الجلدي.

لكن الهستامين موجود أيضا في بعض أنواع الجبن، خاصة الجبن القديم والمخمّر.

ويتم إنشاء الهستامين بواسطة ميكروبات بكتيرية، والتي تنمو على قشرة الجبن القديم لمساعدتها على النضج وحمايتها من مسببات الأمراض الضارة، وفقا لمقال نشر عام 2019 في التقارير العلمية.

وقال الدكتور أدريان موريس، أخصائي الحساسية في عيادة ساري للحساسية: "إذا كنت تعاني من حساسية وكنت تتفاعل مع حبوب التلقيح، فأنت تطلق الهيستامين. إذا أكلت بعد ذلك طعاما غنيا بالهيستامين الطبيعي، فمن المرجح أن تكون لديك أعراض أسوأ قليلا".

لكنه أضاف أنه ليس كل منتجات الألبان تسبب هذه المشكلة.

وقال الدكتور موريس: "يجب أن يكون مخمرا من منتجات الألبان. لا تحتاج إلى تجنب الحليب والجبن الطازج لأنه لا يمثل مشكلة في هذه الأطعمة".

اللحم المعالج

قال الدكتور موريس إن كبد الدجاج والفطائر والدجاج المعالج وأي بقايا لحوم يمكن أن تسبب رد فعل.

وقال: لديها الهيستامين الطبيعي الموجود فيها، لذلك عندما تأكلها، تملأ جسمك بالهيستامين. يمكن أن يكون لديك مزيج منها، وقد ترتفع المستويات قليلا. معظم الناس يستقلبونها بشكل جيد وهي ليست مشكلة. لكن بعض الناس قد يعطسون أكثر ويعانون من الحكة".

وأشار إلى أن الأسماك بما في ذلك التونة والسلمون والماكريل والكافيار والرنجة المخللة والمحار يمكن أن تعزز مستويات الهيستامين لديك.

ويمكن أن تؤثر طريقة طهي هذه الأطعمة أيضا على مدى معاناتك من أعراض حمى القش وفقا لدراسة كورية عام 2017 نُشرت في مجلة Annals of Dermatology.

الشوكولاتة

يُعتقد أن الشوكولاتة تسبب أسوأ عدو لمرضى حمى القش - الهيستامين.

حتى بدون احتواء مستويات عالية من المادة الكيميائية، يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تحفز الخلايا البدينة في الجسم - الموجودة في الجلد والرئتين والأنف والفم والأمعاء والدم - لإفراز الهيستامين.

ويمكن لبعض الأطعمة أيضا أن تمنع نشاط إنزيم ديامين أوكسيديز، الذي يشارك في تكسير الهستامين.

وتؤدي الشوكولاتة إلى تشغيل هاتين العمليتين، وفقا لمقال نشر عام 2007 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

وهذا يعني أنه على الرغم من أن الشوكولاتة تحتوي على نسبة منخفضة من الهيستامين، إلا أنها يمكن أن تنشط إطلاق الهيستامين الموجود في الجسم.

وتحتوي الشوكولاتة أيضا على أمينات حيوية أخرى - مواد كيميائية في الطعام، منها الهيستامين نوع واحد - ما يبطئ من تكسير الهيستامين.

الشمام

قد لا تكون فاكهة الصيف المنعشة أفضل وجبة خفيفة لمرضى حمى القش.

ويقول الدكتور موريس إنه لا علاقة لها بتأثيرات الهيستامين، فإن بعض الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض حمى القش.

وتحدث متلازمة حساسية الفم، والمعروفة أيضا باسم متلازمة حبوب التلقيح الغذائية، عندما يخطئ الجسم في بنية حبوب التلقيح للأطعمة الموجودة في الأشجار والعشب والأعشاب الضارة.

ويعني هذا التفاعل المتبادل أن جهاز المناعة يتعرف على بروتين الطعام كمسبب للحساسية ويخلق استجابة حساسية.

ويمكن أن تشمل الأعراض تورم الشفتين وحكة في الفم وحكة في الأذن الداخلية.

ويمكن لمجموعة كاملة من الفاكهة أن تثير هذا التفاعل، لكن البطيخ هو السبب الرئيسي للأشخاص الذين يعانون من متلازمة حبوب التلقيح، لأنه سيء لأولئك الذين لديهم حساسية من حبوب تلقيح عشبة الرجيد.

ويمكن لحبوب تلقيح عشبة الرجيد أيضا أن تثير رد فعل من الموز والعسل وشاي البابونج وبذور عباد الشمس.

لكن أعراض الحساسية هذه تختلف من شخص لآخر.

وقال الدكتور موريس: "الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لن يتفاعلوا مع جميع الأطعمة، لكنهم قد يتفاعلون مع أربعة أو خمسة منها".

ومع ذلك، تماما مثل الهيستامين في اللحوم، فإن طريقة طهي طعامك مهمة عندما يتعلق الأمر بحساسية حبوب التلقيح.

وقال الدكتور موريس: "إذا قمت بطهي الطعام يمكنك تقليل الحساسية. يقول الناس إنهم عندما يقشرون البطاطس يصابون بالحكة في اليدين ويعطسون، لكن إذا أكلوا بطاطس، فهم بخير. هذا لأن التسخين يضر بالبروتين، لذا فهي مشكلة أقل".