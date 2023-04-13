12 عنصراً غذائياً تنقص وزنك بسرعة مذهلة مع الصيام

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يكافح الكثيرون للحفاظ على أوزانهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر. ومن المعروف أن التحكم في الوزن هو أكثر من مجرد نظام غذائي - إنه تفاعل مثير للاهتمام بين أنماط التغذية والتمارين الرياضية والتوتر أو الإجهاد والحالات المزمنة والعمر وحتى عادات النوم والبيئة.

وبحسب ما نشره موقع Eat This Not That، فإن دمج الأطعمة التي تساعد على فقدان الوزن، في الروتين الغذائي للشخص يمكن أن تساعد في ضبط النظام الغذائي، ولكن يجب الالتزام في التوازن والاعتدال في تناولها. فعلى سبيل المثال إن الأفوكادو جيد ومفيد صحيًا لكن التهام ثمرتين منه في وجبة واحدة يضخ في الجسم 644 سعرة حرارية دفعة واحدة. كما ينطبق الأمر نفسه على استهلاك الأطعمة المصنعة بشكل مفرط، مثل تناول الشوفان عن طريق مزج دقيقه في المعجنات أو مثل شرب كوكتيل التوت البري المُحلى. إن خيارات تناول الأفوكادو أو الشوفان أو التوت البري كلها إيجابية ولكن لا تتحقق نتائج طبية إلا بالحصول على كمية معتدلة منها وفي صورتها الأصلية بدون إضافات معقدة.

ينصح الخبراء بتناول ثمرة أو حصة واحدة فقط أسبوعيًا من الأطعمة التالية، حتى يمكن تحقيق نتائج إيجابية وطويلة المدى:

1. الأفوكادو

كشف تقييم أُجري في عام 2020 ونشرته دورية Nutrients، أن النساء اللواتي تناولن الفاكهة والخضراوات بشكل منتظم، بما يشمل الأفوكادو، بالمقارنة مع من لم يفعلن ذلك، تعرضن لفقدان أكبر للوزن على مدى أربع سنوات.

2. توت بري

يمكن استخدام حلاوة التوت الطبيعية بدلاً من العصائر المضافة في خيارات الإفطار أو السحور لدعم التحكم في الوزن.

3. عدس

إن تناول ما يوازي ربع كوب من العدس فقط يؤدي إلى الاستفادة من مزاياه الصحية والحصول على ميزة الشبع وعدم الإفراط.

4. الفطر

عند استخدام المشروم بدلاً من اللحم البقري، يمكن أن يقدم كوب واحد فقط المذاق اللذيذ ولكن بجزء صغير من السعرات الحرارية. ينصح الخبراء بخفض تناول السعرات الحرارية دون التضحية بالنكهة هي الأساس لفقدان الوزن بشكل فعال.

5. رمان

تشير الأبحاث باستمرار إلى أن تناول الفاكهة والخضراوات بشكل كافٍ يرتبط بانخفاض وزن الجسم. ويمكن من خلال الاكتفاء بتناول نصف كوب رمان فقط الوصول إلى نتائج رائعة.

6. ثوم

ينصح الخبراء بتجربة تناول فص ثوم واحد طازجًا مفرومًا وليس مسحوقًا أو مبشورًا. يمكن أن يوفر فص واحد من الثوم، بدلاً من الإضافات الأخرى عالية السعرات الحرارية، سعرات حرارية كبيرة عند القيام به بانتظام.

7. شوفان

يحتوي نصف كوب من الشوفان على أربعة غرامات من الألياف، نصفها قابل للذوبان لتحسين الشعور بالشبع وفقدان الوزن بشكل أكبر.

8. بروكلي

يوصي الخبراء بالاحتفاظ بكيس من البروكلي المجمد في الفريزر، كي يمكن إضافة حصة توازي نصف كوب كلما أمكن للوجبات الرئيسية.

9. قرنبيط

يعد القرنبيط من الوجبات الصحية التي يمكن تناول كوب واحد منها على الأقل أسبوعيا لأن سعراته الحرارية لن تزيد عن حوالي 135 سعرًا حراريًا لكل وجبة.

10. سمك السلمون

يعطي الخبراء سرًا مهمًا عند تناول سمك السلمون والذي يشتهر بأنه مصدر رائع للبروتينات عالية الدهون الصحية، بأن يتم تجنب السلمون المحضر بمزيد من الملح والسكر، وأن الاختيار المثالي هو السلمون العادي المتبل بالأعشاب أو البهارات.

11. سبانخ

تتضمن الكثير من الوصفات والارشادات الغذائية الصحية تناول السبانخ، ولكن يحدد خبراء التغذية أن تكون الكمية التي يتناولها الشخص أسبوعيًا حوالي 2 كوب طازج. يرتبط استهلاك الخضروات الكاملة مثل السبانخ بانخفاض معدل الإصابة بالسمنة، شريطة تناول الكمية المناسبة باعتدال.

12. مسحوق كاكاو

يمكن أن تكون مفاجأة للبعض أن يكون مسحوق الكاكاو ضمن قائمة أفضل الأطعمة الخارقة لفقدان الوزن. يتم تصنيع مسحوق الكاكاو مصنوع من بذور الكاكاو المحمصة. يوصي الخبراء بتناول الحلويات المغطاة بمسحوق الكاكاو بدلاً من الحلويات المليئة بالشوكولاتة للمساعدة في رحلة إنقاص الوزن.