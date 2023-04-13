الخطوط على أظافرك.. "أسرار صحية" مرتبطة بالعمر

A + A -

قد تكون لاحظت بعض النتوءات والخطوط على أظافرك، التي تزداد كلما ازداد بك العمر، واليوم، تكشف دراسة جديدة سبب هذه التموجات.

وكشفت دراسة نشرتها دورية "طبيب العائلة الكندي" أن حوالي 20 بالمئة من البالغين، يصابون بأظافر هشة، وهو جزء طبيعي من عملية الشيخوخة، بما في ذلك النتوءات أو الانقسامات البادية على الأظافر.

وتبدو معظم حواف الظفر عمودية، وتظهر مثل خطوط صغيرة بارزة تمتد من أسفل الظفر إلى أعلاها. إذا قمت بتمرير إصبعك على الظفر، يمكنك أن تشعر بالنمط المتموج.

ومع ذلك، هناك ظروف يمكن بموجبها اعتبار نتوءات الأظافر علامة على وجود مشكلة صحية، وفقا لكل شخص.

أسباب النتوءات على الأظافر

حواف الأظافر العمودية هي نتيجة طبيعية لفقدان الرطوبة الذي يحدث أثناء عملية الشيخوخة البشرية. بشكل عام، هي ليست مدعاة للقلق.

من ناحية أخرى، تعد الحواف الأفقية ظاهرة نادرة يمكن أن تشير إلى العديد من المشكلات الصحية المختلفة. غالبا ما تكون حواف الأظافر الأفقية العميقة، والتي تسمى أيضا خطوط Beau، علامة على توقف نمو أظافرك.

وفقا لعيادة كليفلاند، يمكن أن يكون سبب هذا الانقطاع هو إصابة جذر الظفر، أو مرض أو عدوى، أو إجهاد شديد، أو حالة جلدية تؤثر على منطقة الظفر، أو نقص فيتامين أو مغذيات، أو فقدان تدفق الدم إلى الظفر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطوط Beau هي عرض كلاسيكي لنقص البروتين أو الزنك. لذلك، إذا لاحظت وجود نتوءات أفقية، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب بشأن تغذيتك.