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تحذير مخيف لمن يعاني من الشخير أثناء النوم.. دراسة تكشف

11
APRIL
2023
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فقد أكد علماء في "كينغز كوليدج لندن" أن مشاكل التنفس في أثناء النوم، بما في ذلك الشخير، والاختناق، وانقطاع النفس النومي يسبب التدهور المعرفي.
 
وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Sleep، أن أولئك الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي الشديد كانوا أقل يقظة ولديهم أداء سيئ، بما في ذلك القدرة على تحقيق الأهداف والحفاظ على التركيز.
 
كما أظهرت النتائج أن الذين ينامون لساعات طويلة جدا أو لساعات قليلة جدا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين ينامون عددا متوسطا من الساعات.
 
من جانبها، قالت المؤلفة الرئيسية، الدكتورة إيفانا روزنزويغ، التي ترأس مركز النوم والدماغ في كينغز كوليدج لندن: "يعاني الرجال المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي انخفاضا في اليقظة وذاكرة ضعيفة".
 
شخير بصوت عال
وأكدت الأبحاث أن الذين يعانون الشخير أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مرتين تقريبا مقارنة بمن لا يواجهون هذه المشكلة في النوم.
 
ويعاني الأشخاص المصابون بتوقف التنفس أثناء النوم من الشخير بصوت عالٍ أو اللهاث أو الاختناق أثناء النوم والاستيقاظ كثيرًا، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وعادة ما تحدث السكتة الدماغية بسبب انسداد الأوعية الدموية التي تمد الدماغ بالدم، مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.
 
والسكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تتطلب العلاج الفوري بحيث يمكن للعلاج المبكر أن يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى.
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