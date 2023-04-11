living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما أفضل الرياضات للصائم؟

11
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يقبل الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان على ممارسة الرياضة، حرصا على تفادي زيادة الوزن ومقاومة التغير الغذائي الحاصل بسبب تنوع الأطباق على موائد الإفطار واختلاف مواعيد الأكل.
 
ويتخوف الكثير من الذين يمارسون الرياضة في رمضان من إلحاق الضرر بأجسادهم، وهو ما يستوجب اختيار الوقت الصحيح لممارسة الرياضة المناسبة.
 
وأوضح الدكتور مراد الغرايري في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن ممارسة الأنشطة الرياضية في شهر رمضان له فوائد كبيرة على جسم الصائم، بشرط معرفة الوقت المناسب لكل نشاط رياضي حتى يحافظ الشخص على صحته، ولا يتعرض لأية مخاطر.
 
وقسّم أنواع الرياضات في رمضان إلى نوعين: الأول يمكن ممارسته عندما يكون الشخص صائما، والثاني بعد الإفطار لما يتطلبه من شروط معينة.
 
الرياضات التي يمكن ممارستها خلال الصيام
 
هي الأنشطة الرياضية التي لا تجهد جسم الصائم ولا تتسبب في العطش مثل:
 
المشي: حيث يساعد على تقليل الإصابة بمرض السكري، كما يعد فعالًا بشكل خاص عند اتباع نظام غذائي متوازن، ويحفاظ الجسم على وزنه الطبيعي.
 
البيلاتس: تحافظ على قوة الجسم خلال شهر رمضان، ولا ترفع من معدل ضربات القلب أو درجة الحرارة بشكل كبير ولا يشعر الصائم بالجفاف.
 
اليوغا: وهي من التمارين البدنية والعقلية الخفيفة التي لا تحتاج للكثير من الإرهاق ولا تقوم بإجهاد القلب والأوعية الدموية في الجسم.
 
 
الأنشطة الرياضية التي تمارس بعد الإفطار
 
هي التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ويتوجب ممارستها بعد ثلاث إلى أربع ساعات من الإفطار، وذلك لإعطاء الفرصة للجسم لأتمام هضم كميات الطعام وتفادي الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، والحصول على الطاقة اللازمة، ومنها:
 
كرة القدم: من الرياضات المنتشرة بكثرة وتتطلب مجهودا كبيرا، وينصح بممارستها بفترة تتراوح من (3 -4) ساعات بعد الإفطار، حتى يتمكن الجسم من الحصول على الترطيب والغذاء والطاقة.
 
تمارين القوة: هي من التمارين الرياضية التي تمارس داخل القاعات الرياضية، وتسهم في الحفاظ على كتلة العضلات وقوتها، حيث ينصح بالتدرب بأوزان خفيفة وخلال أوقات أقل.
 
ركوب الدراجات الهوائية: من الرياضات التي تشهد إقبالا كبيرا، لكن يتوجب حمل كمية لازمة من الماء والسكريات حتى لا نتعرض لمشاكل صحية في حال تسجيل هبوط في نسبة السكر بالدم.
 
عوامل مؤثرة في اختيار توقيت ممارسة الرياضة
 
توجد عوامل كثيرة مهمة تؤثر على اختيار الوقت المناسب للأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان ومنها على:
 
المرحلة العمرية: تختلف القدرة الجسدية للأشخاص على ممارسة الأنشطة الرياضية حسب الفئات العمرية المختلفة..
 
الحالة الصحية: تختلف الحالات الصحية من شخص لآخر، وفي حالات الإصابة بمشاكل صحية معينة فقد يصعب ممارسة الرياضة البدنية قبل الإفطار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   