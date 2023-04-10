living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حذار من النوم على الأرض.. استشر طبيبك أولا

10
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعتقد الكثيرون أن النوم على الأرض يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الظهر والوقوف، على الرغم من أن الدراسات العلمية لم تثبت ذلك، بل ربما لا يكون النوم على الأرض مثاليًا للأشخاص، الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أو محدودية الحركة. وفي كل الأحوال، ينبغي استشارة طبيب لتحديد ما إذا النوم على الأرض ليلًا أفضل أو أنه سيساعد في تحسين وضعية الظهر أو تخفيف آلامه.
 
بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Boldsky، إنه من الشائع جدًا في بعض الثقافات النوم على الأرض بدلاً من النوم على السرير، على الرغم من أنه لم يتم إجراء أي بحث علمي حتى الآن حول الفوائد أو الآثار الجانبية المحتملة للنوم على الأرض.
فوائد النوم على الأرض
 
1. آلام الظهر
يزعم البعض أن النوم على الأرض سيخفف آلام الظهر، على الرغم من قلة الأبحاث التي تشير إلى أن القيام بذلك سيساعد. في المقابل، تشير العديد من الدراسات إلى أن المراتب متوسطة الصلابة تزيد من نوعية وراحة النوم، كما تُحسن استقامة العمود الفقري. من المحتمل أن يكون للدعم القوي الذي يقدمه النوم على الأرض للعمود الفقري تأثير مماثل.
 
2. استقامة العمود الفقري
تشير الدلائل الرصدية إلى أن نعومة الأرضية يمكن أن تُحسن وضعية العمود الفقري، إذ يمكن أن تسمح الأسطح الناعمة للعمود الفقري بالانحناء بينما توفر الأسطح الصلبة الدعم اللازم لجعله مستقيمًا. لكن يجب استشارة طبيب في حالة المعاناة من اضطرابات العمود الفقري مثل الجنف أو الحداب قبل النوم على الأرض.
 
الآثار الجانبية السلبية
1. ردود الفعل التحسسية
غالبًا ما يتراكم الغبار والأوساخ على الأرضيات أكثر من الأسطح الأخرى في المنزل، خاصة إذا كان يتم استخدام السجاد أو الموكيت، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف والحكة واحمرار العينين والصفير والسعال.
 
2. زيادة آلام الظهر
بحسب بعض التقارير، فإن النوم على الأرض يخفف آلام الظهر. من ناحية أخرى، تشير تقارير أخرى أن للنوم على الأرض تأثيرًا معاكسًا لأن السطح الصلب يجعل من الصعب على العمود الفقري الحفاظ على منحنى طبيعي.
 
3. زيادة خطر التعرض للبرد
خلال فصل الصيف، يمكن أن يمنح النوم على أرضية باردة شعورًا جيدًا، ولكن خلال فصل الشتاء، يمكن للأرض الباردة أن تقلل حرارة الجسم بسرعة، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة أكثر من المعتاد.
 
موانع النوم على الأرض
في بعض الحالات، يمكن ألا يكون النوم على الأرض آمنًا لشخص ما، مثل الشخص الذي يشعر بالبرد بسهولة أو شخص لديه قدرة محدودة على الحركة أو كبار السن.
 
المرأة الحامل
يعتبر النوم على الأرض أثناء الحمل آمنًا بشكل عام. تشعر العديد من النساء الحوامل براحة أكبر عند النوم على الأرض. ولكن من المهم استشارة الطبيب قبل النوم على الأرض أثناء الحمل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   