سرطان الجلد.. علامات على الجلد والأظافر تنذر بالخطر

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يعتبر سرطان الجلد واحدا من أكثر السرطانات شيوعا والتي يمكن الكشف عن بعض أعراضها من خلال فحص الأظافر.

هناك 5 علامات يجب الانتباه لها على الأظافر وحولها والتي يمكن أن تشير إلى سرطان الجلد:

وجود خط داكن

قد يظهر خط داكن على الأظفر لونه بني أو أسود.

من المرجح أن تظهر على الإبهام.

جلد داكن بجانب الظفر

عندما يصبح الجلد حول الأظافر أغمق، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الجلد المتقدم.

تقشير الأظافر

تقشير الأظافر ووجود فراغ بينها وبين الجلد يعتبر مؤشرا على الخطر.

نتوء تحت الظفر

انتبه إذا لاحظت شيئا قاسيا تحت أظافرك، ينصح بمراجعة الطبيب فورا.

كما يعتبر ظهور "الشامة" على الجلد واحدا من المؤشرات التي يجب الانتباه إليها في هذا الإطار.

وفي حال ظهورها يجب مراعاة الأشياء التالية:

عادة ما يكون للأورام الميلانينية نصفين مختلفين للغاية وشكل غير منتظم.

حدودها مسننة أو خشنة.

مزيج من لونين أو أكثر.

عادة ما يكون قطر معظم الأورام الميلانينية أكبر من 6 مم.

من المرجح أن تكون الشامة التي يتغير حجمها بمرور الوقت عبارة عن سرطان بالجلد.