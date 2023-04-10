living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بشرى طبية من شركة أدوية رائدة.. لقاحات "وشيكة" ضد السرطان

10
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مسؤول في شركة أدوية أميركية مرموقة، إن لقاحات ثورية ضد أمراض فتاكة قد ترى النور بنهاية العقد الحالي، في خطوة من شأنها أن تحافظ على حياة الملايين من البشر الذين يموتون حاليا بسبب اضطرابات صحية لا يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيم.
 
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن لقاحات واعدة قد تصبح جاهزة من أجل التطعيم ضد أمراض خطيرة من بينها السرطان واضطرابات القلب والمناعة.
 
وأحرز الطب تقدما لافتا في سعيه إلى تطوير لقاحات ضد هذه الأمراض، فيما يقول خبراء إن العلماء استفادوا من "محنة كورونا" فأنجزوا في فترة من 12 إلى 18 شهرا ما كان يستدعي 15 سنة في ظروف عادية.
 
وقال كبير مسؤولي الشؤون الطبية في شركة "موديرنا"، بول بورتون، إنه يتوقع أن تكون هذه العلاجات الثورية جاهزة في مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
 
وكانت هذه الشركة التي طورت لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد قد بدأت تطوير لقاحات محتملة ضد أورام من مختلف الأنواع.
 
وصرح بورتون "سنتمكن من تطوير ذلك اللقاح، وسيكون ناجعا للغاية، الأمر الذي سيساعد على حماية أرواح مئات الآلاف من الناس، وربما الملايين".
 
وأشار إلى أن الشركة ماضية قدما في تطوير لقاحات خاصة هدفها التصدي لمختلف الأورام السرطانية حول العالم.
 
وأورد أن بعض أنواع العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي قد تستفيد من اللقاح أيضا، فيتفادى الناس الإصابة بالإنفلونزا والتهابات أخرى مؤذية.
 
وأردف أن تطوير علاجات بالاعتماد على ما يعرف بـ"الحمض النووي الريبوزي المرسال"، ربما يساعد على علاج أمراض ما زالت مستعصية حتى يومنا هذا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   