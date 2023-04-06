دراسة: 45 سببا تدعوك للإقلاع عن السكر المضاف

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على ذمة دراسة حديثة، هناك 45 سببا تدعو الإنسان للإقلاع عن تناول السكر المضاف أو التقليل منه.

وأظهرت دراسة، نشرت الأربعاء في دورية المجلة الطبية البريطانية، الأضرار الهائلة التي يلحقها السكر المضاف بالصحة.

وأوصت الدراسة بالحد من تناول السكر المضاف الذي يعرف أيضا باسم "السكر الحر" إلى أقل من 10 في المئة من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص يوميا.

واعتمدت الدراسة على 73 نوعا من التحليل التلوي (تحليل جوهره دمج البيانات النوعية والكمية للوصول إلى استنتاجات دقيقة) شملت 8601 دراسة تناولت استهلاك السكر المضاف بكميات كبيرة.

وخلصت الدراسة الواسعة النطاق إلى أن تناول السكر بقدر كبير يرتبط بـ45 ضررا سلبيا على الصحة وتشمل:

السكري

السمنة

ضغط الدم المرتفع

النوبات القلبية

السكتة الدماغية

السرطان

الربو

تلوث الأسنان

الموت المبكر

وركز الباحثون في الدراسة على السكر الحر، الذي يضاف أثناء تصنيع الأطعمة أو يعبأ على شكل ألواح والمحليات، والأنواع الأخرى من السكر التي تكون طبيعية بجوهرها مثل العسل وعصائر الفاكهة، التي يتكسر فيها التركيب الخلوي.

ولم تشمل الدراسة السكر الموجود بصورة طبيعية في منتجات الألبان أو الفواكه.

وقالت الدكتورة مايا آدم أستاذة الطب في جامعة ستانفورد إن هذه الدراسة تقدم نظرة ملخصة ومفيدة عن العلاقة بين استهلاك السكر وصحتنا.

وأضافت الأكاديمية، التي لم تشارك في الدراسة، أن أكل كميات كبيرة من السكر من المرجح أن يسبب مشكلات لصحة الإنسان.