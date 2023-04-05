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اكتشاف ارتباط "غير متوقع" بين نمط النوم وخطر الإصابة بالربو

5
APRIL
2023
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توصلت دراسة استمرت عقدا من الزمان إلى أن قلة النوم يمكن أن تسبب استجابة التهابية في الجسم ما يزيد من خطر الإصابة بالربو.
 
ويصيب الربو نحو 300 مليون شخص حول العالم. ولا يعرف العلماء سبب إصابة البعض بهذه الحالة، على الرغم من أن غالبية الحالات ترتبط بأسباب وراثية وبيئية ومهنية.
 
واستخدم فريق من جامعة شاندونغ في الصين بيانات من البنك الحيوي البريطاني لفحص نصف مليون شخص يعانون من أنماط نوم مختلفة على مدى 10 سنوات، تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عاما.
 
ووجد الخبراء أن أنماط النوم الصحية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالربو، بينما أدت قلة النوم إلى زيادة احتمالية التشخيص.
 
وكشفت النتائج أن المخاطر الوراثية المنخفضة جنبا إلى جنب مع نمط النوم الصحي يمكن أن تمنع نحو خمس حالات الربو.
 
وقال العلماء: "سلطت الدراسة الضوء على أهمية الاكتشاف المبكر وإدارة اضطرابات النوم، والتي يمكن أن تكون مفيدة في الحد من الإصابة بالربو".
 
وفي بداية الدراسة، سُئل المشاركون عن أنماط نومهم، بما في ذلك ما إذا كانوا "طائرا مبكرا (من ينامون باكرا ويستيقظون باكرا) أو "بومة ليلية" (أولئك الذين يميلون إلى البقاء مستيقظين إلى وقت متأخر من الليل)، ومدة نومهم، وما إذا كانوا يشخرون، ويعانون من الأرق، وما إذا كانوا يعانون من النعاس المفرط أثناء النهار.
 
وتم تعريف نمط النوم الصحي على أنه "الطائر المبكر"، والنوم لمدة سبع إلى تسع ساعات في الليلة، ونادرا ما يعاني من الأرق، مع عدم الشخير وعدم النعاس بشكل متكرر أثناء النهار.
 
واستنادا إلى إجابات المشاركين، كان لدى 16% نمط نوم صحي، و62% لديهم نمط نوم متوسط، و22% لديهم نمط نوم سيء.
 
وكانت لدى ثلث المشاركين مخاطر وراثية عالية للإصابة بالربو، وكان الثلث الآخر معرضا لخطر متوسط والثلث الأخير كان حالات منخفضة المخاطر.
 
وبالمقارنة مع أولئك المعرضين لخطر وراثي منخفض، فإن أولئك الذين لديهم أعلى مخاطر وراثية كانوا عرضة أكثر بنسبة 47% للإصابة بالربو، في حين أن أولئك الذين يعانون من نمط نوم سيئ كانوا أكثر تعرضا بنسبة 55%.
 
وقلل نمط النوم الصحي من خطر الإصابة بالربو بنسبة 44% لدى أولئك المعرضين لخطر وراثي منخفض، و41% في المعرضين لمخاطر متوسطة و37% في أولئك المعرضين لخطر وراثي مرتفع.
 
وعلى مدى 10 سنوات من الدراسة، تم تشخيص 4% من المشاركين بالربو، وفقا للورقة البحثية المنشورة في BMJ Open Respiratory.
 
وقال الباحثون إن هؤلاء الأشخاص كانوا أكثر تعرضا لصفات معينة، بما في ذلك أنماط النوم السيئة، والسمنة، والمخاطر الوراثية العالية للربو، وارتفاع مستويات التدخين والشرب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التعرض لتلوث الهواء.
روسيا اليوم
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