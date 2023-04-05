"تقرير مفاجئ" حول العقم من منظمة الصحة العالمية!

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يعاني واحد من كل ستة بالغين حول العالم من مشكلة العقم، وفقا لتقرير تاريخي بمغزاه لمنظمة الصحة العالمية.

وكانت هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت أول تقدير عالمي لها بشأن هذه القضية منذ أكثر من عقد، وذكرت أن "النسبة المطلقة" المتأثرة أظهرت الحاجة إلى توسيع الوصول إلى علاجات الخصوبة المكلفة.

ومع ذلك، اعترف الفريق أنهم غير قادرين على القول بشكل قاطع إن معدلات العقم قد ارتفعت خلال العقد الماضي.

وهذا على الرغم من التحذيرات القاتمة من أن السمنة المتصاعدة وشيخوخة السكان "تهدد بقاء البشرية".

وحسب المنطقة، سجلت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أدنى معدل للعقم على مستوى العالم بنسبة 10.7% فقط.

وهذا يعني أن واحدا فقط من كل 10 رجال ونساء سيعاني من ضعف الخصوبة في مرحلة ما من حياته.

وتم تعريف العقم على أنه عدم الحمل بعد 12 شهرا من الجماع المنتظم دون وقاية.

وسُجل أعلى معدل للعقم بنسبة 23.2%، أي ما يقرب من ربع السكان، في غرب المحيط الهادئ. وتشمل هذه المنطقة الصين واليابان، بالإضافة إلى دول مثل أستراليا ونيوزيلندا.

وفي أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، كان معدل العقم 16.5%، أي واحد من كل ستة.

وفي الأمريكتين، وهي منطقة تضم الولايات المتحدة، بلغ الرقم حوالي 20%، أي واحد من كل خمسة.

وبشكل عام، قالت منظمة الصحة العالمية إن متوسط المعدل العالمي كان 17.5%.

وهذا لا يعني أن هؤلاء الأشخاص لن يكونوا قادرين على إنجاب الأطفال - مع الأزواج المتأثرين بالعقم القادرين على استخدام تقنيات مثل التلقيح الاصطناعي للحمل.

ومع ذلك، لاحظت منظمة الصحة العالمية أن الوصول إلى علاجات الخصوبة مكلف. وهذا يعني أنه بعيد المنال في أجزاء من العالم.

وقال التقرير إن النساء اللائي يعانين من العقم يمكن أن يواجهن وصمة العار وحتى العنف نتيجة لتوقعات المجتمع بشأن إنجاب الأطفال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التقرير أظهر حجم مشكلة العقم والحاجة إلى معالجتها.

وقال "التقرير يكشف حقيقة مهمة وهي أن العقم لا يميز. وتظهر النسبة الهائلة للأشخاص المتضررين الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الخصوبة والتأكد من أن هذه المشكلة لم تعد مهمشة في البحوث والسياسات الصحية، بحيث تتوفر طرق آمنة وفعالة وميسورة التكلفة لتحقيق الأبوة لمن يسعون إليها".

وأضافت الدكتورة باسكال ألوتي، مديرة البحوث والصحة الجنسية والإنجابية في منظمة الصحة العالمية، أن الافتقار إلى علاج الخصوبة بأسعار معقولة قد يؤدي بالعائلات إلى الخراب المالي.

وقالت: "يواجه ملايين الأشخاص تكاليف رعاية صحية باهظة بعد البحث عن علاج للعقم، ما يجعل هذه القضية قضية إنصاف رئيسية وفي كثير من الأحيان، شرك فقر طبي للمتضررين. ويمكن للسياسات الأفضل والتمويل العام أن يحسن بشكل كبير من الوصول إلى العلاج ويحمي الأسر الفقيرة من الوقوع في براثن الفقر نتيجة لذلك".

وحسبت منظمة الصحة العالمية أرقام العقم الخاصة بها من خلال تحليل 133 دراسة عالية الجودة من جميع أنحاء العالم أجريت بين عامي 1990 و2021.

ومع ذلك، قالوا إن إحدى المشكلات الرئيسية التي اكتشفوها هي الافتقار إلى بيانات متسقة وعالية الجودة في العديد من البلدان.

وعلى سبيل المثال، لم يجدوا بيانات جيدة لجنوب شرق آسيا يمكن استخدامها لحساب تقدير لتلك المنطقة.

كما أن الغالبية العظمى من الدراسات (109) حللت عقم النساء فقط، مع القليل فقط من الرجال أو الأزواج ككل.

وقال معدو التقرير إنهم لم يبحثوا في أسباب العقم ولم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت المشكلة تتفاقم بمرور الوقت.

وقال الدكتور جيمس كياري، رئيس وسائل منع الحمل ورعاية الخصوبة في منظمة الصحة العالمية، للصحفيين: "لا يمكننا، بناء على البيانات المتوفرة لدينا، أن نقول إن العقم يتزايد. لذلك يجب أن نقول إنه ربما لا تزال هيئة المحلفين خارجة عن هذا السؤال".

وقال الفريق إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول العقم لتحديد الأسباب الواضحة.

وتشمل الأسباب المعروفة للعقم المشكلات الوراثية أو الحالات الصحية أو المشكلات الهرمونية أو التعرض لبعض العلاجات، مثل العلاج الكيميائي.

لكن في حوالي ربع الحالات، لا يمكن العثور على سبب للعقم، وفقا لـ NHS.

كما أشارت بعض الدراسات إلى زيادة السمنة والتعرض للمواد الكيميائية والتلوث كعامل آخر محتمل.

وتشير تقديرات NHS للعقم إلى أن واحدا من كل سبعة أزواج سيكافح من أجل إنجاب طفل بعد المحاولة لمدة 12 شهرا.

وفي الولايات المتحدة، يؤثر العقم على واحدة من كل خمس نساء تحاول الإنجاب، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

ويختلف علاج العقم حسب سبب المشكلة، مع خيار الجراحة إذا كانت هناك مشكلة جسدية.

ويمكن استخدام علاجات الخصوبة، مثل التلقيح الاصطناعي، إذا كانت هناك مشكلة في جودة الحيوانات المنوية أو البويضة.

ولا يغطي تقرير منظمة الصحة العالمية سوى العقم وهناك عوامل أخرى وراء انخفاض معدلات المواليد في بعض الدول.