living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جونسون آند جونسون تقترح تسوية لإنهاء كابوس بودرة "التلك"

5
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اقترحت شركة الأدوية الأميركية العملاقة، جونسون آند جونسون، تسوية بقيمة 8.9 مليار دولار على مدار فترة الـ25 عاما المقبلة، في محاولة لحل الدعاوى القضائية طويلة الأمد التي تزعم أن منتجات بودرة التلك قد تسببت بالإصابة بالسرطان.
 
وقالت الشركة التي تتخذ من نيوجيرسي مقراً لها إن التسوية المقترحة، والتي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة، "ستحل بشكل عادل وفعال جميع الدعاوى الناشئة عن دعاوى بودرة التلك."
 
تأتي هذه التسوية في أعقاب معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمن بين محامي المدعين وشركة الأدوية جونسون آند جونسون. وفي حالة الموافقة عليها، ستصبح أحد أكبر تسويات المسؤولية عن المنتجات على الإطلاق في الولايات المتحدة.
 
إذ سددت جونسون آند جونسون مبلغ 7.4 مليار دولار مصاريف تقاضي فقط بين 2002 و2021.
 
وأشارت الشركة في إفصاح لهيئة الأوراق المالية إلى أن مبلغ 8.9 مليار دولار سيتم دفعه لعشرات الآلاف من المطالبين على مدار 25 عامًا من خلال شركة تابعة والتي تم إنشاؤها لمعالجة المطالبات وقدمت طلبًا للحماية من الإفلاس.
 
وقال إريك هاس، نائب رئيس التقاضي في جونسون آند جونسون في بيان: "تواصل الشركة الاعتقاد بأن هذه المزاعم خادعة وتفتقر إلى الجدارة العلمية".
 
وصرح نائب رئيس التقاضي في الشركة بأن حل تلك المسألة، من خلال خطة إعادة التنظيم المقترحة هو أكثر إنصافا وفعالية.
 
وشدد على أن هذا الحل يسمح بتعويض المدعين في الوقت المناسب، ويمكن الشركة من مواصلة التركيز على التزامها بالتأثير بشكل عميق على الصحة والإنسانية.
 
وفي عام 2020، قالت جونسون آند جونسون إنها ستتوقف عن بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك في الولايات المتحدة وكندا، لأن الطلب انخفض في أعقاب ما أسمته معلومات خاطئة، حول سلامة المنتج وسط عدد من القضايا القانونية.
 
وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إنها ستستمر في بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك في بقية العالم.
 
كانت J&J قد اقترحت سابقًا تسوية بقيمة 2 مليار دولار ردًا على الادعاءات القائلة بأن التلك التجميلي تسبب في الإصابة بسرطانات أمراض النساء.
 
وقالت الشركة إن التسوية المقترحة حديثًا ليست "اعترافًا بارتكاب مخالفات، ولا مؤشرًا على أن الشركة قد غيرت موقفها الطويل الأمد من أن منتجات بودرة التلك الخاصة بها آمنة".
 
وكانت الشركة أنهت بيع بودرة التلك الخاصة بها عالميًا هذا العام، بعدما واجهت آلاف الدعاوى القضائية من عملاء يزعمون أن منتجات بودرتها للتلك تسبب السرطان.
 
وقررت شركة جونسون آند جونسون في 12 أغسطس الماضي، وقف إنتاج وبيع بودرة الأطفال التي تحتوي على تلك في جميع أنحاء العالم اعتبارا من العام 2023.
 
ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من عامين من إيقاف الشركة مبيعات المنتج في الولايات المتحدة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   