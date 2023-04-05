living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سرطان المثانة.. علامات في البول تدق جرس إنذار

5
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعتبر سرطان المثانة واحدا من أكثر السرطانات شيوعا، حيث يتم تشخيص حوالي 20500 شخص في المملكة المتحدة بسرطان المثانة كل عام، أي ما يعادل 56 شخصا يوميا.
 
لا يؤدي سرطان المثانة دائما إلى ظهور العديد من الأعراض، مما يعني أن المرض يمكن أن يتفاقم دون ملاحظة ذلك.
 
ويعد العثور على الدم في البول علامة رئيسية على سرطان المثانة تستوجب زيارة الطبيب فورا.
 
من الممكن أن يتحول لون البول إلى البني بسبب وجود الدم فيه، ومن الممكن أيضا أن يكون غير ملحوظا ومتقطعا.
 
ويوضح العلماء أن وجود الدم في البول لا تعني بالضرورة إصابتك بسرطان المثانة، فقد تكون علامة على التهاب المسالك البولية أو مشاكل صحية أخرى.
 
في حين أن الدم في البول هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان المثانة، إلا أن هناك علامات تحذيرية أخرى يجب الانتباه إليها:
 
الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.
إحساس بالحرقان عند التبول.
ألم في أسفل البطن، وأحيانا في المعدة أو الظهر.
الشعور بالتعب والتوعك.
فقدان الشهية.
آلام العظام.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   