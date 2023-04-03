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لهذا السبب.. تزداد الشهية بعد تناول الوجبات السريعة

3
APRIL
2023
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يعشق كثير من الناس في كافة أنحاء العالم الوجبات السريعة، لكن هل تساءلت يوماً لماذا تزداد شهيتنا بعد تناولها؟
 
خبيرة التغذية الروسية الدكتورة، يلينا تيخوميروفا، أجابت على هذا السؤال، موضحة أن الوجبات السريعة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، ما يؤدي إلى تحفيز الشهية، لذلك بعد ارتفاع مستوى الأنسولين يشعر الشخص برغبة في تناول المزيد.
 
وقالت تيخوميروفا، حسب وسائل إعلام روسية، إن جميع المأكولات التي تنسب إلى الوجبات السريعة هي مالحة جدا ودهنية وتحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات ومحسنات النكهة.
 
وأوضحت أنه "عندما يتناول الشخص الوجبات السريعة بانتظام يزعج مستقبلات التذوق بمجموعة من النكهات المختلفة الموجودة بكمية كبيرة في هذه المأكولات، ما يجعله لا يشعر بطعم الأطعمة الاعتيادية، أي تصبح بالنسبة له بلا طعم".
 
وبالإضافة إلى ذلك تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الملح، ما يسبب تورم حليمات اللسان والجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص يتناول كل شيء لأنه لم يعد يفرق بين مذاق الأطعمة التي يتناولها.
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