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فوائد الصيام.. كيف تنعش صحتك لشهر كامل؟

3
APRIL
2023
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يعتبر بعض الأخصائيين في التغذية أن شهر رمضان يشكل فرصة جيدة للصائم كي يدرب نفسه على التحكم بمستوى وطريقة الغذاء، إذ يستطيع الصائم مع اتباع إرشادات بسيطة، أن ينقص من وزنه بشكل فعال وأن يُخفض معدلات ضغط الدم والكوليسترول.
 
ماذا يقول أهل الاختصاص؟
 
في هذا السياق أوضح الطبيب في علم التغذية حسين نعمة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن:
 
فوائد الصيام عديدة صحياً ونفسياً وتبدأ من إعادة تجديد خلايا الجسم.
 
الصيام يعدل مستوى الأنسولين في الجسم خصوصا لدى النساء اللواتي يعانين من تكيسات على المبيض.
 
يقوي الصيام جهاز المناعة في الجسم ويرفع من مستوى الوقاية من أمراض السرطان والأمراض المزمنة وأمراض الجهار العصبي.
 
شهر الصيام فرصة مهمة لإنقاص الوزن لأن عدد الوجبات أقل وبالتالي فان عدد السعرات الحرارية يكون أقل من الأيام العادية ولكن مع اتباع خطة مدروسة لكي لا يتخطى الصائم السعرات التي يطلبها الجسم في الوضع العادي.
 
الصيام مفيد صحياً ونفسيا وروحيا وهو مدرسة في الانضباط لأنه يحصر الوجبات بوقت محدد، وهو كذلك فرصة لخسارة الوزن عبر تقليل عدد السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم.
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