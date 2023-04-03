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أقل مما تتوقع.. هذا عدد الخطوات اليومية للحفاظ على صحة جيدة

3
APRIL
2023
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يجمع الخبراء على أهمية المشي وفوائده الصحية العظيمة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت معلومات قد تكون غير دقيقة حول عدد الخطوات التي يجب أن ننجزها يوميا لجني تلك الفوائد.
 
ووجدت الأبحاث أن المشي 8000 خطوة فقط لثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل في الواقع من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.
 
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، وجد علماء يابانيون أن القدر المتواضع من التمارين كان كافياً لتقليل نسب الخطر بشكل كبير.
 
وتتبع الباحثون خطوات 3330 بالغا على مدار أسبوع لمعرفة كيف أثر ذلك على صحتهم على المدى الطويل.
 
ووجدوا أن أولئك الذين حققوا هدف 8000 خطوة يوميا في ثلاثة أيام أو أكثر كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 16 بالمئة.
 
وقال الطبيب كوسوكي إينو، من جامعة كيوتو في اليابان: "قد يحصل الأفراد على فوائد صحية كبيرة من خلال المشي لمدة يومين فقط في الأسبوع".
 
ووجد الباحثون أيضا أن أولئك الذين ساروا 8000 خطوة أو أكثر ليوم أو يومين في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14.9 بالمئة خلال فترة 10 سنوات من أولئك الذين لم يصلوا أبدا إلى هذا الحد.
 
وقالوا إن الفوائد الصحية للمشي 8000 خطوة أو أكثر ليوم أو يومين في الأسبوع بدت أعلى للمشاركين الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق.
 
وأظهرت دراسة سابقة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن 11 دقيقة فقط في اليوم من النشاط البدني المعتدل الشدة، مثل المشي السريع، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.
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