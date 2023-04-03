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للنوم المريح.. هذه الفاكهة وصفت بـ"المعجزة"

3
APRIL
2023
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كشف مجموعة من الخبراء أن الكيوي بما فيه من خصائص قادر على تحسين جودة النوم لدينا بشكل كبير ما له أثر إيجابي للغاية على صحتنا الجسدية والعقلية.
 
وقال الخبراء إن تناول وجبة خفيفة من هذه الفاكهة المعجزة قبل النوم يمكن أن يساعدك حقا في الحصول على مزيد من "النوم الجميل".
 
وأظهرت الدراسات أن فاكهة الكيوي يمكن أن تساعد في تحسين نوعية، وتوقيت، وكفاءة النوم بعد شهر من الاستهلاك المنتظم للفاكهة قبل النوم.
 
وأوضح الخبراء: "تحتوي فاكهة الكيوي على كميات عالية من السيروتونين ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل حمض الفوليك وفيتامين ب، والتي يمكن أن تساعد في علاج اضطرابات النوم بالإضافة إلى المساعدة في إعادة ضبط مواعيد نومك".
 
تشمل التوصيات الأخرى عدم تناول الكافيين في المساء، وتجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة مساء بل الحرص على تطبيقها في الصباح.
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