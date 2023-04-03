living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة: شرط وحيد لتناول الطعام ليلا دون زيادة الوزن

3
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة حديثة عن شرط وحيد لإمكانية تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، دون أن يسبب ذلك زيادة في الوزن ومضاعفات صحية خطيرة.
 
ووفق الدراسة التي أشرف عليها أستاذ علم الأوبئة الجينية في مستشفى "كينغز كوليدج لندن"، تيم سبيكتور، فإن تناول العشاء على الساعة التاسعة والنصف مساء مثلا، لا يؤثر سلبا على الصحة، شريطة أن يتم تناول الإفطار في وقت متأخر باليوم التالي.
 
ودرس سبيكتور وفريقه بيانات 80 ألف بالغ في المملكة المتحدة، وراقبوا أوقات وعادات الأكل المختلفة لديهم.
 
وأشارت الدراسة إلى أن الوقت المثالي لتناول الإفطار بعد وجبة عشاء متأخرة، هو في الساعة 11:30 صباحا أو بعد ذلك، من أجل توفير فاصل صيام 14 ساعة، يعد جيدا لعملية التمثيل الغذائي.
 
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن فترة الصيام لـ14 ساعة، كانت فعالة على نطاق واسع لمعظم الأشخاص المشاركين في الدراسة، بغض النظر عن تناولهم الطعام في الليل.
 
وتعليقا على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، قال سبيكتور: "تستند فكرة أن العشاء المبكر أكثر صحة على دراسات صغيرة عن الشباب بشكل أساسي، ولم تأخذ في الحسبان نوافذ الصيام أو توقيت الإفطار".
 
وأوضح سبيكتور أن "الميكروبات الموجودة في أمعائنا لها إيقاع يومي وتحتاج إلى الراحة من الأكل، لكن يمكن للناس أن يقرروا متى يحين وقت فترة الراحة اعتمادا على جداول أعمالهم اليومية. الشيء المهم هو محاولة عدم تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر بعد أكل وجبة عشاء بوقت متأخر في الليلة السابقة، والحرص على عدم الذهاب إلى الفراش إلا بعد ساعتين على الأقل من تناول العشاء".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   