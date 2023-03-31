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مؤتمر طبي للجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية: لتعزيز فرص العمل للأطباء اللبنانيين في أوروبا

31
MARCH
2023
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نظمت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية Eurolebanese Medical Society مؤتمراً طبياً حضره نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخاش وعدد كبير من الأطباء والباحثين اللبنانيين المتواجدين في أوروبا، وتم التطرق خلاله الى مواضيع مختلفة تتناول اختصاصات متعددة في الطبّ، كما جرى تنظيم حلقات نقاش حول كيفية مساعدة الأطباء والممرضات والصيادلة والباحثين لايجاد فرص عمل في أوروبا.
 
اختتم المؤتمر بحفل عشاء في باريس حضره عمدة بلدية باريس الدائرة 16 فرانسيس سبينر، السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان، نقيب الاطباء في لبنان يوسف بخاش، الفنان اللبناني أسامة الرحباني وعدد كبير من الأطباء والعاملين بالحقل الصحي اللبنانيين المتواجدين في أوروبا واختتم المؤتمر بحفل عشاء يعود ريعه الى المساعدات الإنسانية التي تقوم بها الجمعية.
 
بعد النشيدين الفرنسي واللبناني كانت كلمة لعمدة الدائرة ١٦ فرانسيس سبينر الذي رحب بالجالية اللبنانية في باريس وعدد مزاياها والدور الذي تلعبه في اعلاء شأن العاصمة الفرنسية.
 
تلاها كلمة السفير رامي عدوان الذي دعا الى التطلع الى العمل الجاد وتضافر الجهود في خدمة الوطن الام وهنّأ الجمعية على نشاطها.
 
بدوره البرفسور يوسف بخاش واصف في كلمته وضع الاطباء في لبنان بعد هجرة حوالي ٢٥ بالمئة من الجسم الطبي وهم بأغلبيتهم من الشباب ومثمناً دور الذين بقوا في لبنان بالرغم من كل شيء.
 
أما رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد فعدد في كلمته اسباب نجاح الجمعية في وقت قصير وهي ثلاثة: عنصر الشباب والعنصر النسائي ووضع الاولوية في خدمة لبنان بعيداً عن زواريب السياسة والطائفية، شاكرا الاعضاء الذين عملوا بجهد لانجاح هذا النهار بشقيه العلمي والاجتماعي.
 
وأخيرا تحدث الفنان أسامة الرحباني الذي حضر الى فرنسا للمشاركة في العشاء عن تجربته وتجربة الرحابنة مع الاطباء، مشددا على تميّز الطبيب اللبناني واحتفاظه بانسانية قل نظيرها.
 
واختتم العشاء بوثائقي عن أهمّ النشاطات التي نظمتها الجمعية خلال السنوات الماضية.
 
 
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