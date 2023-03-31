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6 علامات تحذيرية لسرطان الأمعاء!

31
MARCH
2023
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يسلط MailOnline الضوء على العلامات التحذيرية لسرطان الأمعاء حتى تعرف متى تتحدث إلى أخصائي.
 
النزيف
 
قد يكون العثور على الدم في برازك أمرا مقلقا. فالدم الأحمر الفاتح يمكن أن يكون بسبب البواسير.
 
ولكن يمكن أيضا أن تكون قطرات الدم في البراز ناتجة عن نمو غير سرطاني يُعرف باسم الأورام الحميدة، وفقا لسرطان الأمعاء في المملكة المتحدة.
 
ومع ذلك، قد يكون الدم الداكن أو الأسود علامة على الإصابة بالسرطان، كما تقول أبحاث السرطان. وذلك لأن أورام الأمعاء، التي توجد عادة في مكان أعلى في الجهاز الهضمي، يمكن أن تؤدي إلى حدوث نزيف داخلي.
 
ويجب على أي شخص يعاني من وجود دم في برازه استشارة الطبيب لمعرفة سبب ذلك.
 
وتتحقق برامج الفحص أيضا من وجود دم مخفي في البراز وأيضا الأورام الحميدة حيث يمكن أن تتطور إلى سرطان.
 
تغير في عادة الأمعاء
 
يمكن أن تكون التغييرات في عادات الأمعاء المعتادة أيضا علامة تحذير محتملة لسرطان الأمعاء.
 
وقد يكون الأمر بسيطا مثل الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة أو الشعور كما لو أنك لا تفرغ أمعائك بالكامل.
 
ويقول جراح القولون والمستقيم جيمس كينروس، من مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن: "أحد المؤشرات المحتملة لسرطان الأمعاء هو أي تغيير كبير في عادات التبرز - والتي يمكن أن تختلف من شخص لآخر''.
 
وأضاف: "على سبيل المثال، التبرز أكثر من المعتاد، أو وجود براز أكثر مرونة. من المرجح أن يكون هذا مرتبطا بعامل خارجي مثل الإجهاد أو تناول المزيد من الألياف أو تغيير النظام الغذائي، لكن الأمر يستحق أن تفحص نفسك إذا استمرت المشكلة. ويمكن أن يحدث هذا التغيير في العادة بسبب وجود ورم يسبب انسداد جزئي في الأمعاء والإمساك. ويمكن أن يسبب الإسهال أيضا إذا تسرب الورم سوائل إلى أمعائك".
 
فقدان الوزن
 
على الرغم من كونه علامة غير شائعة لسرطان الأمعاء، إلا أن فقدان الوزن غير المبرر لا يزال من الأمور التي يجب الانتباه إليها وذكرها لطبيبك العام.
 
ويمكن أن يكون هذا العرض بسبب الورم الذي يجعلك تشعر بالمرض أو الانتفاخ، كما يقول Bowel Cancer UK.
 
وتشرح الجمعية الخيرية أن الورم يمكن أن يسد الأمعاء أيضا، ما قد يسبب ألما في المعدة يمنعك من تناول الطعام.
 
وقال الدكتور كينروس: "يمكن أن يكون لآلام البطن مجموعة واسعة من الأسباب من إجهاد العضلات وآلام الدورة الشهرية. لكن يمكن أن يكون أيضا علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء. عدم الراحة أو الانتفاخ الذي يحدث دائما بسبب تناول الطعام - والذي يمكن أن يؤدي إلى تناول كميات أقل، وبالتالي فقدان الوزن - هو أمر يحتاج إلى تقييم من قبل أخصائي طبي".
 
التعب
 
يمكن أن يجعلك سرطان الأمعاء تشعر بالتعب.
 
ويمكن أن يكون هذا بسبب نزيف الورم داخليا، والذي يمكن أن يتطور إلى فقر الدم - عندما يكون هناك نقص في خلايا الدم الحمراء في الجسم.
 
وقد تشعر بالتعب الشديد وبشرتك شاحبة بسبب تأثير غير مباشر.
 
ألم أو نتوء
 
يعتبر وجود كتلة أو ألم في منطقة المعدة أو الممر الخلفي علامة تحذيرية لوجود ورم في الأمعاء.
 
وقد يكون طبيبك قادرا على الشعور بالورم، والذي يوجد بشكل أكثر شيوعا في جانبك الأيمن، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.
 
وقد يجعلك تشعر بالحاجة إلى الإجهاد، حتى بعد فتح أمعائك.
 
وقال الدكتور كينروس: "على الرغم من أن هذا من المحتمل أن يكون حميدا، إلا أنه قد يشير إلى ورم خبيث".
 
ويجب عليك زيارة طبيبك إذا لم تختف هذه الأعراض، خاصة إذا كانت تؤثر على طريقة الأكل والنوم، كما يقول Bowel Cancer UK.
 
انسداد الأمعاء
 
يمكن أن يحدث الألم والانتفاخ والشعور بالمرض أحيانا بسبب انسداد الأمعاء، مثل الورم.
 
وحذر مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض يجب أن يزوروا طبيبهم العام على الفور.
 
وعادة ما تكون علامة على أن السرطان قد تقدم. ويمكن أن يحدث عندما يضغط الورم على الأمعاء.
 
ويقول الدكتور كينروس: "يعد الاكتشاف المبكر أحد أفضل الطرق لزيادة فرص النجاة من سرطان الأمعاء".
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