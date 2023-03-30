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علميا.. هذا ما تراه عندما تغمض عينيك للنوم

30
MARCH
2023
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نعتقد أنه عندما نغلق أعيننا في النوم، نرى اللون الأسود فقط، لكن الحقيقة أكثر تعقيدا وإثارة للاهتمام من ذلك.
 
ماذا يحدث عندما تغمض عينيك في الظلام؟
 
عندما تغمض عينيك في ظلام دامس، فإن اللون الذي تراه ليس أسودا، ولكن ظلا داكنا من الرمادي يسمى أحيانا "Eigengrau".
أصل المصطلح ألماني، وهو يُترجم تقريبا إلى "الرمادي الكبير" حيث أن "eigen" تعني "الخاص بالشخص" و "grau" تعني "الرمادي".
لماذا نرى هذا الظل الرمادي وليس الأسود؟
 
عندما تعالج أدمغتنا المعلومات المرئية، يكون التباين أكثر أهمية من السطوع المطلق. الظلام كما نراه هو نسبي لألمع ما ننظر إليه.
على سبيل المثال، تبدو سماء الليل أغمق من eigengrau بسبب تباين النجوم.
في الدراسات
 
في الدراسات البحثية، من غير المحتمل أن ترى كلمة eigengrau منبثقة، حيث يفضل العلماء استخدام المصطلحات التقنية مثل الضوضاء المرئية أو مطابقة الخلفية. بغض النظر عن المصطلح المستخدم، فجميعها تتعلق بكيفية تفاعل أعيننا مع الضوء والتكيف مع الظلام.
 
يعتبر إدراك اللون ظاهرة تصنعها شبكية العين أو ارتباطاتها العصبية بالدماغ. ومع ذلك، فإن اللون الرمادي ليس مستقرا تماما.
 
مع مرور الوقت وإبقاء أعيننا مغلقة عندما ننام، على سبيل المثال، يبدو أن اللون الرمادي يتضاءل تدريجيا أو يبدو وكأنه يحتوي على لمسات من الألوان.
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