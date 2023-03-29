تحميك من تغير المواسم.. 6 أطعمة خارقة لفصل الربيع

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مع تغير المواسم تأتي تحديات من بينها التغلب على العدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا. ويمكن أن يساعد تضمين بعض الأطعمة الفائقة في مكافحة الأمراض وتحسين قدرة الجسم على مواكبة التغييرات التي تطرأ على البيئة المحيطة التي يمكن أن تقلل المناعة، بحسب ما نشره موقع "Odisha TV".

من ثم فإنه، بعد حلول فصل الربيع، حان الوقت لإدراج الأطعمة التالية في النظام الغذائي:

1. فلفل حلو وبرتقال وطماطم

تعتبر الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل الطماطم والفلفل الحلو والبرتقال، مفيدة للغاية للصحة خاصة عندما يتغير الموسم. يجب تضمينها بكميات جيدة في النظام الغذائي اليومي.

2. كرنب بروكسل

يحتوي كرنب أو براعم بروكسل على المعادن والفيتامينات مثل المنغنيز والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين K وكذلك مضادات الأكسدة مثل الزنك والحديد والنحاس التي تعمل على تحسين آلية دفاع الجسم ضد البكتيريا والأمراض الأخرى.

3. الثوم

يحتوي الثوم على مادة كيميائية طبيعية تسمى الأليسين، والتي تتميز بخصائصها المضادة للفطريات والبكتيريا وبالتالي تساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا. يقلل تناول الثوم يوميًا من خطر الإصابة بالأنفلونزا أو البرد.

4. الزبادي

يسهم البروبيوتيك الطبيعي المخمر بالزبادي في تعزيز المناعة بمحتواه من البكتيريا الجيدة مما يساعد في تحسين مناعة الجسم.

5. البابايا

تعمل البابايا على تحسين عملية الهضم ومحتواها العالي من الألياف وفيتامين C يزيد من المناعة.