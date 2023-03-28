living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخاطر صحية "للجلسة المريحة".. تؤثر على خصوبة الرجل

28
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الجلوس مع تقاطع الساقين.. طريقة مريحة يفضلها الكثيرون عند الجلوس، سواء على أريكة المنزل أو كرسي المكتب، لكن خبيرا حذر من ذلك، مشيرا إلى وجود آثار طويلة المدى يمكن أن تحدثها هذه العادة على الجسم.
مريحة.. ولكن
 
هناك طريقتان يختار فيهما الأشخاص الجلوس على كرسي عند عقد أرجلهم، إما عند الركبة أو عند الكاحلين.
 
تشير التقديرات إلى أن 62 بالمئة من الناس يفضلون وضع القدم أو الساق اليمنى على اليسرى، فيما يفضل 26 بالمئة العكس، و12 بالمئة ليس لديهم أي تفضيل، وفقا لموقع "The Conversation".
 
في حين أن طريقة الجلوس هذه قد تكون مريحة، إلا أنه من المحتمل أن يكون لها بعض الآثار الضارة جدا على الجسم.
 
مدير مركز تعلم التشريح السريري في جامعة لانكستر البريطانية، البروفيسور آدم تايلور، كشف عن سبب وجوب تجنب الجلوس بساقين متقاطعتين، مرجعا ذلك لمجموعة من الأسباب، تشمل:
 
جلطات الدم
 
يؤدي الجلوس مع تشابك ساقيك إلى انسداد الأوعية الدموية في الأطراف السفلية.
 
يؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة الدم عبر الأوردة، مما قد يسفر بدوره عن حدوث تجلط في الدم.
 
جلطات الدم هي تجمعات من الدم تشبه الهلام، وتتشكل عندما يتغير الدم من سائل إلى صلب جزئيا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
الخثار الوريدي العميق هو تكون جلطات دموية (خثرات) في الأوردة العميقة للساقين عادة، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب عدم الحركة بشكل كاف، مثل الجلوس في العمل لفترات طويلة من الوقت أو خلال التعافي من عملية جراحية.
اختلال الهيكل العظمي
 
يمكن أن يكون لعادات الجلوس تأثير هائل على الجسم، فالأبحاث تشير إلى أن الجلوس بطريقة القرفصاء يمكن أن يتسبب في انحراف الوركين (عندما يكون أحد الوركين أعلى من الآخر).
 
يمكن أن يؤدي تقاطع الساقين إلى تغييرات طويلة المدى، في كيفية ترتيب العظام في العمود الفقري والكتفين.
 
قد يتحرك الرأس أيضا من مكانه بسبب التغيرات في عظام الرقبة.
 
يمكن أن تتأثر أيضا الرقبة والحوض وأسفل الظهر، حيث يمكن أن يؤدي الجلوس مع ساقين متقاطعتين مع مرور الوقت، إلى اختلال التوازن العضلي بين الجانبين الأيمن والأيسر من الجسم، مما يؤدي إلى ضعف، وانخفاض نطاق الحركة.
 
الأكثر خطورة، أن تقاطع الساقين هذا يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالجنف، عندما يلتف العمود الفقري وينحني إلى الجانب.
 
التأثير على خصوبة الرجل
 
الأبحاث أشارت إلى أن الجلوس مع ساق واحدة فوق الأخرى يمكن أن يؤثر على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل.
 
الجلوس بساقين متقاطعتين يرفع درجة حرارة الأعضاء التناسلية، التي بدورها يمكن أن تقلل من عدد وجودة الحيوانات المنوية لدى الرجل، مما قد يجعل من الصعب الحمل بشكل طبيعي.
 
الخلاصة
 
"ربما يكون من الأفضل تجنب تقاطع ساقيك إذا استطعت".. مدير مركز تعلم التشريح السريري في جامعة لانكستر، آدم تايلور.
 
لكن تجدر الإشارة إلى أن عوامل الخطر المرتبطة بتشابك الساقين، مرتبطة بمشكلات أساسية أخرى مثل نمط الحياة غير الصحي والسمنة.
"مع وضع هذا في الاعتبار، فإن النصيحة الرئيسية هي عدم الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة، والحفاظ على نشاطك بانتظام"، وفق تايلور.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   