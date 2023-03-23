بـ7 أنظمة غذائية.. إليك وجبات رمضانية رخيصة وصحية

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يشتهر شهر رمضان بموائد الأطعمة الشهيّة، ونظرا للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم هذا العام، يحتاج الصائمون إلى تعلّم كيف يجمعون بين الغذاء الشّهي والفائدة الصحية وترشيد الميزانية، بجانب البُعد عن السمنة.

في حواره مع موقع "سكاي نيوز عربية"، يقدّم استشاري التغذية العلاجية، الدكتور بهاء ناجي، روشتة لمائدة رمضانية تشمل أغذية "غنيّة بالفوائد الصحية، ورخيصة الثمن، وتساعد على إنقاص الوزن".

الروشتة تتضمن 7 أنظمة غذائية، لكن جميعها يسبقه تناول 3 تمرات مع كوب ماء أو لبن بعد انطلاق مدفع الإفطار، وبعد نصف ساعة من صلاة المغرب يبدأ تناول وجبة الإفطار.

تركز الوجبات في هذه الأنظمة على القليل من اللحوم، وأحيانا بدون لحوم، والإكثار من الخضراوات.

النظام الغذائي الأول:

• 3 بيضات مع ملعقة دقيق وخضراوات في صورة "عجة صحية".

• طبق سلطة خضراء.

• رغيف خبز.

النظام الغذائي الثاني:

• خضراوات (كوسة وباذنجان) محشية أرز وخضرة.

• قليل من اللحم المفروم.

• طبق سلطة خضراء.

النظام الغذائي الثالث:

• طبق فول مخلوط مع ٢ بيضة وعش الغراب وطماطم وبصل.

• سلطة خضراء.

• رغيف خبز.

النظام الغذائي الرابع:

• قطع شيش طاووق مفرومة مع خضراوات وعش الغراب وتسوّى في الفرن.

• سلطة خضراء.

•رغيف خبز.

النظام الغذائي الخامس:

• 3 إلى 5 حبات بطاطس محشية لحم مفروم وخضرة وتسوّى في الفرن.

• سلطة خضراء.

النظام الغذائي السادس:

• 5 أو 6 ملاعق "فريك مع كبدة الدجاج".

• سلطة خضراء.

النظام الغذائي السابع:

• كوسة وبطاطس مع مفروم قوانص الدجاج في الفرن.

• طبق سلطة خضراء.

• رغيف خبز.

وجبة السحور

أما وجبة السحور، فيقترح الدكتور ناجي 3 اختيارات:

• 50 غم جبنة بيضاء بالطماطم مع سلطة ورغيف خبز.

• 3 بيضة مع سلطة ورغيف خبز.

• 5 ملاعق فول مع سلطة ورغيف خبز.

الطبق الحلو

الـ"طبق حلو" يحل موعده بين الإفطار والسحور، وقد يكون:

• أرز بالحليب خالي الدسم.

• طبق جيلي.

• طبق سلطة فواكه.

عصائر بين الإفطار والسحور

العصائر والمياه ضرورة للصائمين طوال المدة بين الإفطار والسحور؛ لتعويض الجسم عما يفقده من مياه نهارا، ولمساعدته على سهولة الهضم، ومما يقترحه الدكتور ناجي من العصائر المنعشة المشهور بها رمضان:

• الدوم

• الكركديه

• عصير الليمون الطازج

• عصير البرتقال الطازج

• عصير الفراولة الطازج