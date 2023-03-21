طريقة "لا تخطر على بال" لصد حساسية الأطفال من الفول السوداني

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توصل علماء لاكتشاف جديد ومفاجئ، مفاده إن إطعام الأطفال زبدة الفول السوداني في عمر صغير، يؤدي لانخفاض احتمالية إصابتهم بحساسية الفول السوداني.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وجد الباحثون أن هناك "فرصة" واضحة لتعريض الأطفال للفول السوداني، وتقليل خطر الإصابة بالحساسية من هذا النبات البقولي.

ووجد العلماء أنه "يجب القيام بذلك بحلول الوقت الذي يبلغون فيه 6 أشهر، أو حتى في عمر 4 أشهر، خاصة للأطفال المصابين بالأكزيما الذين ترتفع عندهم نسبة الإصابة بالحساسية".

ووجدت الدراسة أن إدخال منتجات الفول السوداني في وجبات الأطفال بحلول 6 أشهر، يمكن أن يقلل من حساسية الفول السوداني لديهم لاحقا بنسبة تصل إلى 77 بالمئة".

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لكن انتظار تقديم منتجات الفول السوداني حتى بعد العام الأول سيؤدي إلى انخفاض نسبة الإصابة إلى 33 بالمئة فقط، لأن معظم حساسية الفول السوداني ستكون قد تطورت بالفعل بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل عاما من العمر.

وتؤثر حساسية الفول السوداني على حوالي 2 بالمئة من الأطفال في بريطانيا، وقد زادت في العقود الأخيرة وفقا لمؤسسة الحساسية البريطانية.

وتشدد الدراسة على أن الطفل يجب أن يكون جاهزا للنمو لبدء تناول الأطعمة الصلبة، ويجب إعطاء زبدة الفول السوداني أو الوجبات الخفيفة، وليس الفول السوداني الكامل أو المكسور.