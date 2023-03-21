living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طريقة "لا تخطر على بال" لصد حساسية الأطفال من الفول السوداني

21
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصل علماء لاكتشاف جديد ومفاجئ، مفاده إن إطعام الأطفال زبدة الفول السوداني في عمر صغير، يؤدي لانخفاض احتمالية إصابتهم بحساسية الفول السوداني.
 
ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وجد الباحثون أن هناك "فرصة" واضحة لتعريض الأطفال للفول السوداني، وتقليل خطر الإصابة بالحساسية من هذا النبات البقولي.
 
ووجد العلماء أنه "يجب القيام بذلك بحلول الوقت الذي يبلغون فيه 6 أشهر، أو حتى في عمر 4 أشهر، خاصة للأطفال المصابين بالأكزيما الذين ترتفع عندهم نسبة الإصابة بالحساسية".
 
ووجدت الدراسة أن إدخال منتجات الفول السوداني في وجبات الأطفال بحلول 6 أشهر، يمكن أن يقلل من حساسية الفول السوداني لديهم لاحقا بنسبة تصل إلى 77 بالمئة".
 
"الحساسية" تجاه شيء أو كل شيء.. ما خطر في بالك؟
 
 
لكن انتظار تقديم منتجات الفول السوداني حتى بعد العام الأول سيؤدي إلى انخفاض نسبة الإصابة إلى 33 بالمئة فقط، لأن معظم حساسية الفول السوداني ستكون قد تطورت بالفعل بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل عاما من العمر.
 
وتؤثر حساسية الفول السوداني على حوالي 2 بالمئة من الأطفال في بريطانيا، وقد زادت في العقود الأخيرة وفقا لمؤسسة الحساسية البريطانية.
 
وتشدد الدراسة على أن الطفل يجب أن يكون جاهزا للنمو لبدء تناول الأطعمة الصلبة، ويجب إعطاء زبدة الفول السوداني أو الوجبات الخفيفة، وليس الفول السوداني الكامل أو المكسور.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout