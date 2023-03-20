ما هي الجسدنة؟ وما هي أسبابها وأعراضها؟ (د.حنينا ابي نادر)

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يكون المرء مُصابًا بالجسدنةSomatization عندما يشكو من مشاكل جسدية من دون وجود سبب عضوي حقيقي وواضح ، ولا تحدث هذه الحالة بوعي المريض كما لا يُمكن له أن يتحكّم بها . ويُمكن أن تتمثل الجسدنة في اضطراب التحويل conversion disorder ، أو في الألم الوهمي pain disorder ، أو في اضطراب التشوّه الجسميbody dysmorphic disorder . والتمارض هو عندما يتقصّد المرء إظهار أعراضٍ وهمية من أجل تجنّب وضع مزعج مثل الخدمة العسكرية . وينطوي الاضطراب المفتعل factitious disorder على الأمر عينه بيد أنّه يهدف إلى الحصول على الرعاية الطبية وحسب .

وتأتي هذه الاضطرابات النفسية الاجتماعية على شكل مشاكل جسدية ؛ فالاضطرابات الانشقاقيةDissociative disorders هي الحالات التي تنطوي على فقدان الذاكرة وعلى اختلالات في الهوية والتي تسبّبها عوامل نفسية اجتماعية بشكلٍ كامل تقريبًا ولا تكون العوامل جسدية . كما يُمكن للجسدنة أن تتزامن مع مرضٍ آخر .

وعادةً ما يكون معدل انتشار هذه الحالة أعلى عند الإناث وغالبًا ما تبدأ في سن المراهقة والشباب ، كما أنّه من النادر ظهورها بعد 30 عامًا . ونلاحظ انتشارها أكثر لدى الفئات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا والأقلّ تثقيفًا كما أنّنا نلاحظ أكثر خطر النفور من الاختلاط وتعاطي المخدرات لدى الأشخاص الذين يُعانون من هذه الحالة . وتجدر الإشارة إلى أنّ المكوّنات الجينية تكمُنُ وراء ذلك في وقت لا تزال الأبحاث حول السيتوكينات Cytokines مستمرة على قدمٍ وساق .

وغالبًا ما يشكو المريض من الصّداع ، وآلام الظهر ، والأرق ، والإسهال ، والإمساك ، والشعور بالتنميل ، وعسر البول ، والدوخة ، واضطرابات المعدة ، والإرهاق المزمن . وعادةً ما يُكرّر المرضى الفحوصات حتى عندما تكون نتيجتها سلبية وعلى الرغم من معاينة الكثير من المتخصّصين .

للمزيد من المعلومات ، يُرجى التواصل مع دكتور حنينا أبي نادر على الرقم التالي : 03/944331 (مختبر سان ميشال في أنطلياس) ، وعلى Skype (Hanina838) ، أو على Zoom .

ما هي الجسدنة ؟ وما هي أسبابها وأعراضها ؟

يكون المرء مُصابًا بالجسدنةSomatization عندما يشكو من مشاكل جسدية من دون وجود سبب عضوي حقيقي وواضح ، ولا تحدث هذه الحالة بوعي المريض كما لا يُمكن له أن يتحكّم بها . ويُمكن أن تتمثل الجسدنة في اضطراب التحويل conversion disorder ، أو في الألم الوهمي pain disorder ، أو في اضطراب التشوّه الجسميbody dysmorphic disorder . والتمارض هو عندما يتقصّد المرء إظهار أعراضٍ وهمية من أجل تجنّب وضع مزعج مثل الخدمة العسكرية . وينطوي الاضطراب المفتعل factitious disorder على الأمر عينه بيد أنّه يهدف إلى الحصول على الرعاية الطبية وحسب .

وتأتي هذه الاضطرابات النفسية الاجتماعية على شكل مشاكل جسدية ؛ فالاضطرابات الانشقاقيةDissociative disorders هي الحالات التي تنطوي على فقدان الذاكرة وعلى اختلالات في الهوية والتي تسبّبها عوامل نفسية اجتماعية بشكلٍ كامل تقريبًا ولا تكون العوامل جسدية . كما يُمكن للجسدنة أن تتزامن مع مرضٍ آخر .

وعادةً ما يكون معدل انتشار هذه الحالة أعلى عند الإناث وغالبًا ما تبدأ في سن المراهقة والشباب ، كما أنّه من النادر ظهورها بعد 30 عامًا . ونلاحظ انتشارها أكثر لدى الفئات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا والأقلّ تثقيفًا كما أنّنا نلاحظ أكثر خطر النفور من الاختلاط وتعاطي المخدرات لدى الأشخاص الذين يُعانون من هذه الحالة . وتجدر الإشارة إلى أنّ المكوّنات الجينية تكمُنُ وراء ذلك في وقت لا تزال الأبحاث حول السيتوكينات Cytokines مستمرة على قدمٍ وساق .

وغالبًا ما يشكو المريض من الصّداع ، وآلام الظهر ، والأرق ، والإسهال ، والإمساك ، والشعور بالتنميل ، وعسر البول ، والدوخة ، واضطرابات المعدة ، والإرهاق المزمن . وعادةً ما يُكرّر المرضى الفحوصات حتى عندما تكون نتيجتها سلبية وعلى الرغم من معاينة الكثير من المتخصّصين .

للمزيد من المعلومات ، يُرجى التواصل مع دكتور حنينا أبي نادر على الرقم التالي : 03/944331 (مختبر سان ميشال في أنطلياس) ، وعلى Skype (Hanina838) ، أو على Zoom .