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منظمة الصحة العالمية تتوقّع تراجع خطر كوفيد إلى مستوى الإنفلونزا الموسمية

17
MARCH
2023
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أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن جائحة كوفيد-19 قد تتراجع هذا العام إلى حدّ يصبح فيه الخطر الذي تشكّله شبيهًا بخطر الإنفلونزا الموسمية.

وأعربت المنظمة عن ثقتها في أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ العالمية في وقت ما في العام 2023، مشددة على أنها تتطلّع بشكل متزايد إلى اقتراب انتهاء مرحلة الجائحة.

وصادفت نهاية الأسبوع الماضي 3 أعوام مذ وصفت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد-19 بأنه جائحة، رغم إصرار المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على أنه كان يتوجب على الدول أن تتحرك قبل أسابيع عدة من ذاك الإعلان.

وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي: “أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد-19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية، كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا فيروس لا يعطل مجتمعنا”.

وأضاف “أعتقد أن ذلك سيحصل… هذا العام”.

وأكّد المدير العام للمنظمة أن العالم في مكان أفضل حاليًا من أي وقت مضى خلال الجائحة.

 

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