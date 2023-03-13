الاستيقاظ في الرابعة فجراً سيغير حياتك.. وهذه فوائده!

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يعد الاستيقاظ مبكراً عادة مرتبطة بالنجاح، حيث ادعى العديد من الأشخاص الناجحين أن الاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحاً كان عاملاً حاسماً في إنجازاتهم.

واستعرض الخبير الأميركي ستيف بيرنز، فوائد الاستيقاظ مبكراً وكيفية تطوير هذه العادة الاستيقاظ في الساعة 4:00 صباحاً.

وسواء كان الشخص معتاداً على السهر حتى ساعات متأخرة أو يستيقظ في الصباح الباكر، يمكن أن يكون هناك فوائد في التعرض لهذا الأمر لتحقيق مزيد من الفهم والإدراك لقوة الاستيقاظ مبكراً وأثرها الفعال في تغيير أسلوب الحياة، وسوف نتعرض لأبرز هذه النقاط فيما يلي.

1. زيادة الإنتاجية والتحفيز

عندما تستيقظ مبكراً، يكون لديك المزيد من الوقت للتخطيط ليومك وممارسة الرياضة وإكمال عملك دون تشتيت الانتباه.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية والتحفيز لتحقيق أهدافك.

2. مزيد من الوقت لتحقيق الأهداف

يمكنك إضافة عدة ساعات إضافية إلى يومك من خلال الاستيقاظ مبكرًا.

كما يمكن استخدام هذه الساعات الإضافية للعمل في المشاريع الشخصية أو الدراسة أو إكمال المهام التي تم تأجيلها.

3. تحسين مهارات إدارة الوقت

الاستيقاظ المبكر يتطلب الانضباط وضبط النفس. ويمكن أن تؤدي هذه العادة إلى تحسين مهارات إدارة الوقت والقدرة على تحديد أولويات المهام الضرورية.

4. تحسين الصحة النفسية

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا يميلون إلى انخفاض مستويات التوتر والقلق.

ومن خلال الاستيقاظ مبكرًا، يمكنك أن تبدأ يومك بهدوء ومرونة، مما يؤثر بشكل إيجابي على صحتك العقلية.

5. جودة نوم أفضل

يمكن أن يساعد الذهاب إلى الفراش مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا في تنظيم جدول نومك، مما يؤدي إلى نوعية نوم أفضل.

كذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بمزيد من الراحة والانتعاش طوال اليوم.

6. عادات الأكل الصحية

عندما تستيقظ مبكرًا، يكون لديك المزيد من الوقت لإعداد وجبة فطور صحية والتخطيط لوجباتك. هذا يمكن أن يؤدي إلى عادات أكل صحية وصحة عامة أفضل.

7. ممارسة الرياضة

كما يمنحك الاستيقاظ مبكراً مزيداً من الوقت لممارسة الرياضة، وتحسين صحتك البدنية وعافيتك بشكل عام.

8.زيادة الإبداع

وكشفت الأبحاث أن الناس يميلون إلى أن يكونوا أكثر إبداعًا في الصباح. يمكنك استخدام وقت الذروة الإبداعي هذا للعمل على مشاريع إبداعية أو طرح أفكار جديدة.

9. شعور أكبر بالإنجاز

الاستيقاظ مبكرًا وإنجاز المهام يمكن أن يعزز ثقتك بنفسك ويحفزك لإنجاز المزيد.

10. النمو الشخصي المعزز

كذلك يمكن أن يمنحك المزيد من الوقت لأنشطة النمو الشخصية مثل القراءة أو كتابة اليوميات أو التأمل، بما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوعي الذاتي وتحسين الذات والتنمية الشخصية.

كيفية التعود على الاستيقاظ فجراً

قد يكون تغيير عادات نومك أمراً صعباً، لكن ابدأ ذلك تدريجياً عبر الاستيقاظ في الساعة 4:00 صباحاً لمدة يوم واحد ثم قم بزيادة عدد المرات تدريجياً.

وحاول الاستيقاظ في نفس الموعد كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

كذلك ادفع نفسك للاستيقاظ مبكراً كل يوم واستخدم الوقت الإضافي للعمل على تحقيق أهدافك.

ومن الضروري إنشاء روتين ثابت لوقت الذهاب إلى النوم. ويمكن أن تشمل الأنشطة اليومية القراءة أو التأمل أو الاستحمام بماء دافئ لمساعدتك على الاسترخاء والنوم بسهولة.

التخلص من مسببات التشتت

إلى ذلك، تخلص من عوامل التشتيت في غرفة نومك، بما يشمل إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية أو استخدام ستائر معتمة أو ارتداء سدادات أذن لحجب الضوضاء.

ولجعل الاستيقاظ مبكراً أكثر جاذبية، ابحث عن سبب للقيام بذلك. قد يكون هذا العمل في مشروع شخصي أو ممارسة الرياضة أو الاستمتاع بروتين صباحي هادئ قبل أن يستيقظ بقية العالم.