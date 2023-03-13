living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعبت من أنظمة إنقاص الوزن؟ إليك الحل السحري لحرق الدهون!

13
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نستمر طيلة الوقت في البحث عن أسهل وأبرز الحلول للتخلص من الوزن الزائد الذي نجنيه من وقت لآخر. فلا نكل ولا نمل من اتباع الأنظمة الغذائية للوصول للجسم المثالي.
 
وبحسب خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ألكسندرا رازرينوفا، فإن أفضل شيء على الإطلاق هو الاعتماد على المواد الطبيعية التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون، وما أكثرها في الطبيعة، وهي ما أسمتها بـ"المولدات الحرارية"، ولا يخلو أي مطبخ منها.
 
وبحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، قالت خبيرة الصحة الروسية إن الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين، فيما يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، وقشرة الحمضيات تحتوي على السينفرين. كما أن الكافيين والايبيغالوكاتشين ينسبان أيضا إلى "المولدات الحرارية". والشاي الأخضر يحتوي على مزيجها. ويعتبر الزنجبيل والقرفة والكمون والخردل والثوم والشبت والبقدونس والريحان وإكليل الجبل والعسل وبذور الكتان من ضمن "المولدات الحرارية" أيضا.
 
وأوصت الخبيرة الصحية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بتناول هذه المواد بحذر لأن الإكثار منها قد يؤثر ويهيج الغشاء المخاطي للمعدة.
 
وأضافت بالقول: "بما أننا نعرف تأثير المواد المولدة للحرارة، علينا استخدامها باعتدال وخاصة إذا كان الشخص ينوى الخروج من المنزل في الطقس البارد. لأنها تنشط عملية التعرق. أما الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي فيمكنهم تناول مشروب من الزنجبيل والعسل والليمون، ما يساعد على زيادة التعرق وبالتالي سرعة انخفاض درجة حرارة الجسم المرتفعة".
 
ووفقا للخبيرة الروسية، لجميع المواد الكاملة تأثيرُ مولّدِ الحرارة، لأن طاقة ما تتحرر خلال عملية الهضم فيحافظ على تنظيم الحرارة. لذلك يمكن أن ننسب إلى "مولدات الحرارة" الأسماك واللحوم والبيض والحبوب الكاملة والمكسرات وبعض الخضروات والفواكه.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout