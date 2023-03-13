تعبت من أنظمة إنقاص الوزن؟ إليك الحل السحري لحرق الدهون!

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نستمر طيلة الوقت في البحث عن أسهل وأبرز الحلول للتخلص من الوزن الزائد الذي نجنيه من وقت لآخر. فلا نكل ولا نمل من اتباع الأنظمة الغذائية للوصول للجسم المثالي.

وبحسب خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ألكسندرا رازرينوفا، فإن أفضل شيء على الإطلاق هو الاعتماد على المواد الطبيعية التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون، وما أكثرها في الطبيعة، وهي ما أسمتها بـ"المولدات الحرارية"، ولا يخلو أي مطبخ منها.

وبحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، قالت خبيرة الصحة الروسية إن الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين، فيما يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، وقشرة الحمضيات تحتوي على السينفرين. كما أن الكافيين والايبيغالوكاتشين ينسبان أيضا إلى "المولدات الحرارية". والشاي الأخضر يحتوي على مزيجها. ويعتبر الزنجبيل والقرفة والكمون والخردل والثوم والشبت والبقدونس والريحان وإكليل الجبل والعسل وبذور الكتان من ضمن "المولدات الحرارية" أيضا.

وأوصت الخبيرة الصحية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بتناول هذه المواد بحذر لأن الإكثار منها قد يؤثر ويهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

وأضافت بالقول: "بما أننا نعرف تأثير المواد المولدة للحرارة، علينا استخدامها باعتدال وخاصة إذا كان الشخص ينوى الخروج من المنزل في الطقس البارد. لأنها تنشط عملية التعرق. أما الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي فيمكنهم تناول مشروب من الزنجبيل والعسل والليمون، ما يساعد على زيادة التعرق وبالتالي سرعة انخفاض درجة حرارة الجسم المرتفعة".

ووفقا للخبيرة الروسية، لجميع المواد الكاملة تأثيرُ مولّدِ الحرارة، لأن طاقة ما تتحرر خلال عملية الهضم فيحافظ على تنظيم الحرارة. لذلك يمكن أن ننسب إلى "مولدات الحرارة" الأسماك واللحوم والبيض والحبوب الكاملة والمكسرات وبعض الخضروات والفواكه.