اليابان تؤكد وفاة أول حالة مرتبطة بشكل مباشر بالتطعيم ضد فيروس كورونا

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أكد مسؤولون من وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان لأول مرة حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

أفادت بذلك وكالة Kyodo اليابانية، اليوم الجمعة، حيث أشارت الحكومة اليابانية، للمرة الأولى، أنه لا يمكن استبعاد وجود علاقة سببية بين التطعيم والوفاة، ولم يتم تحديد التفاصيل الدقيقة للمريض ولا نوع اللقاح بعد، سوى أن المريض كان امرأة في سن 42 عاما. وكانت الحكومة تؤكد طوال الوقت بشكل خاص أن مثل هذا الاتصال بين التطعيم والوفاة مستبعد تماما.

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن ألفي حالة وفاة في اليابان خلال السنوات الأخيرة من المرضى الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، إلا أنه لم يتم إثبات وجود صلة مباشرة بين الوفيات والتطعيم.

وتم في اليابان تطعيم أكثر من 104 ملايين شخص بمكون واحد من اللقاح (81.3% من السكان)، وأكثر من 103 ملايين (80.3% من السكان) بمكونين، وأكثر من 86 مليونا (68.4% من السكان) بثلاث مكونات. كذلك يتم إجراء التطعيم بمكونات معززة للقاح ضد سلالة أوميكرون. وخلال فترة الوباء بأكملها في اليابان، تم تسجيل أكثر من 33.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 73 ألف حالة وفاة.