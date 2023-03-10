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دراسة أميركية تكشف مخاطر الوجبات الدهنية السريعة

10
MARCH
2023
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كشفت دراسة جديدة، قام بها باحثون في جامعة كاليفورنيا الأميركية، مخاطر تناول الوجبات الدهنية السريعة والأطعمة المشبعة بالدهون.
 
وتشير إلى إحصائيات عالمية تُنسَب إلى جامعات طبية متخصصة ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحوليات، في ارتفاع بشكل غير مسبوق بالعالم، والسبب هو نظام الحياة المتسارع والوجبات المشبعة بالدهون إضافة إلى السمنة.
 
وكشفت الدراسة الأميركية الحديثة أن تلك الأطعمة قد تهدد صحة الكبد وتؤدي تدريجيا لفشل وظائفه، حتى لو لم يكن الأشخاص يعانون من السمنة أو السكري.
 
ووجد الباحثون أن ثلاثين في المئة من المشاركين في الدراسة يحصلون على أكثر مما هو محدّد لهم من السعرات الحرارية اليومية، بسب اعتمادهم الروتيني في نمط الطعام على الوجباتِ الدهنية والسريعة.
 
ووفق الباحثين، فإن تناول ما لا يقل عن 20 في المئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية من الوجبات السريعة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ويؤدي لفشل الكبد في عمله.
 
والكبد الدهني حالة تهدد حياة الإنسان وقد تؤدي في الحالات الشديدة لتشمع وسرطان الكبد.
 
ويرى الباحثون أن الخيارات الصحية يمكن أن تقي الناس من هذا المرض، وهي متوفرة في كل مكان وغير مكلفة وسهلة التحضير، كما أنها في الوقت نفسه تقدم فائدة كبيرة لصحة الإنسان، كما يؤكدون على أهمية قراءة الملصقات ومراقبة السعرات، خاصة أن هذه المشكلة الصحية باتت اليوم تهدد أشخاصا في أعمار صغيرة.
 
الكيتو.. وداوني بالتي كانت هي الداء
 
 
وفي هذا الصدد، قال استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، الدكتور أحمد نجيب جزار، في حوار مع "سكاي نيوز عربية":
 
الكبد الدهني هو عبارة عن انتشار خلايا دهنية بالكبد، وقد يؤدي إلى فشل الكبد (تشمع الكبد).
 
تشمع الكبد هو مرض نهائي، بما أنه يؤدي إلى فقدان الحياة.
 
من أسباب فشل الكبد، الوجبات الدهنية السريعة، التي تقود إلى زيادة انتشار الشحوم في الكبد.
 
أغلب أعراض فشل الكبد صامتة (أي أنها لا تظهر).
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