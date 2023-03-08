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مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!

8
MARCH
2023
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أعلنت شركة غوغل، الخميس، عن أحدث خطط لاستخدام الهواتف الذكية لمراقبة الحالة الصحية لمستخدميها، قائلة إنها ستختبر ما إذا كان تسجيل نبضات القلب والتقاط صور لمقلة العين يمكن أن يساعد الناس في اكتشاف مشكلاتهم الصحية في المنزل.
 
وقال جريج كورادو، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة في شركة غوغل المملوكة لعملاق التكنولوجيا ألفابت، إن الشركة تجري اختبارات لمعرفة ما إذا كان الميكروفون المدمج بالهاتف الذكي يمكنه قراءة دقات القلب وهمهماته عند وضعه على الصدر. وقال إن القراءات يمكن أن تتيح الكشف المبكر عن اضطرابات صمامات القلب.
 
 
وقال كورادو "الأمر لن يكون بدقة التشخيص الطبي لكنه يتيح معرفة ما إذا كان هناك خطر آخذ في التفاقم".
 
وتركز الأبحاث التي تجرى على العيون على الكشف عن أمراض من بينها تلك المتعلقة بمرض السكري من الصور. وقالت غوغل إنها سجلت "نتائج مبكرة واعدة" باستخدام كاميرات احترافية في العيادات وستبحث الآن ما إذا كان يمكن استخدام صور الهاتف الذكي أيضا.
 
وكانت غوغل قد أعلنت العام الماضي عن تقنية تتيح قياس نسق ضربات القلب والتنفس باستخدام كاميرات الهواتف الذكية، وهي خاصية متاحة الآن على العديد من الأجهزة من خلال تطبيق (غوغل فيت).
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