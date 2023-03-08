ثلاثة فيتامينات يمكن أن تساعد على الحماية من فقدان البصر!

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يعرّف الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) بأنه حالة شائعة تصيب غالبا الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر - ويمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر بالكامل في الحالات القصوى.

وعندما يتعلق الأمر ببصرنا وصحة عيننا العامة، قد يكون من السهل تصديق أنه خارج عن سيطرتنا. بالإضافة إلى فحوصات العين المنتظمة، هل هناك الكثير مما يمكننا فعله للتأثير على المتغيرات؟. كشف أحد الخبراء أن هذا ممكن - مع ما نأكله يكون هذا مكانا جيدا للبدء.

تتحدث المستشارة السريرية بكلية أخصائيي البصريات، دينيس فون مكوبتوم على وجه التحديد عن كيفية تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) من خلال النظام الغذائي.

ويؤثر AMD في البداية على مركز رؤيتك، بدلا من الرؤية المحيطية، ويمكن أن يظهر على شكل ضبابية في الرؤية أو تشوش. ويمكن أن يتطور هذا إلى فقدان البصر بالكامل في المركز - ما يؤدي إلى ظهور بقعة سوداء.

وفي الحالات الشديدة ولكن النادرة يمكن أن يؤدي إلى العمى.

النظام الغذائي وAMD

أوضحت فون مكوبتوم: "إن تناول الطعام الصحي ليس مفيدا لصحتك العامة فحسب، بل يمكن أن يكون له تأثير على عينيك. أولا، هناك مواد ضارة معينة تسمى المؤكسدات في الجسم يعتقد أنها متورطة في عملية الشيخوخة. في العين، يمكن أن تتسبب المواد المؤكسدة في تدهور الخلايا بشكل أسرع مما قد يؤدي إلى حالة تسمى الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD). لحسن الحظ، هناك بعض المواد التي يمكن العثور عليها في الأطعمة التي تسمى مضادات الأكسدة والكاروتينات، مثل اللوتين والزياكسانثين. قد تساعد هذه في الحماية من المؤكسدات".

وهناك ثلاثة فيتامينات يمكن أن تحمي من AMD بسبب خصائصها المضادة للأكسدة وهي A وC وE.

وتابعت: "يمكن العثور على فيتامين A في منتجات الألبان والأسماك الزيتية وبعض الخضار مثل الجزر. ويوجد فيتامين C في الفواكه مثل الكيوي والمانجو. ويمكن العثور على فيتامين E في بذور عباد الشمس والأفوكادو والطماطم المجففة. ويوجد اللوتين والزياكسانثين بشكل رئيسي في الخضار الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ ولكن أيضا في الذرة والقمح الصلب وصفار البيض".

وأضافت: "الفائدة الثانية هي أن اتباع نظام غذائي صحي جيد يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري الذي يمكن أن يؤدي أيضا إلى فقدان البصر".

وقالت فون مكوبتوم: "إذا شهدت حالة AMD، فقد تلاحظ أن رؤيتك ليست جيدة كالمعتاد، لا سيما الخطوط المستقيمة التي تبدو متموجة. ويصبح من الصعب التعرف على الوجوه، أو قراءة أو مشاهدة التلفزيون. حوالي 10 إلى 15% من الأشخاص الذين يعانون من AMD المبكر سيطورون AMD الرطب، ويعانون من فقدان سريع للرؤية. ويمكن علاجه إذا تم اكتشافه بسرعة".

وتشمل الأعراض الأخرى لـ AMD ما يلي:

- رؤية الخطوط المستقيمة على أنها متموجة أو ملتوية.

- كائنات تبدو أصغر من المعتاد.

- تبدو الألوان أقل سطوعا مما كانت عليه من قبل.

- رؤية الأشياء غير الموجودة (الهلوسة).