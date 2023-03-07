شرب ماء الحامض الدافئ صباحًا...اليكم فوائده!

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يتمّيز عصير الحامض بفوائده العديدة للجسم. فبالإضافة الى احتوائه على الفيتامينات والمعادن، يتمتّع عصير الحامض بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ويمكن أن يكون مفيداً لصحة الجهاز الهضمي.

ويجد البعض أن فوائد ماء الحامض الدافئ في الصباح تمتد إلى إنقاص الوزن، تنقية البشرة، وحتى تنقية الذهن.

إليكم في ما يلي فوائد ماء الحامض في الصباح:

- تقوية جهاز المناعة: يحتوي الحامض على نسبة عالية من الفيتامين C، المفيد لمحاربة نزلات البرد والذي يحافظ على صحة الخلايا المناعية وينتج بشكل أفضل ما يكفي من نوع من الأجسام المضادة التي ترتبط بالفيروسات والبكتيريا.

- تعزيز صحة العقل: يحتوي الحامض على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي تظهر الأبحاث أنه يحفز وظائف المخ والأعصاب.

- المساعد في إنقاص الوزن: وجدت إحدى الدراسات البحثية أن مادة البوليفينول الموجودة في عصير الحامض لها القدرة على قمع تراكم الدهون في الجسم. وأظهر البحث أيضاً أن المركبات الموجودة في الحامض قللت بشكل كبير من زيادة الوزن حتى بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتناولون الطعام بشكل كبير.

- المساعد على الهضم: يعد شرب ماء الحامض الدافئ مفيدًا لأنه يمكن أن يساعد في تحريك الجهاز الهضمي في الصباح. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية الهضم الجيدة تقلل من حرقة المعدة والإمساك، وتساعد على طرد المواد غير المرغوب بها من الجسم.

- تنقية البشرة: يساعد الفيتامين C الموجود في ماء الحامض الدافئ على تقليل التجاعيد والعيوب من خلال المساعدة في تطهير الدم من السموم.