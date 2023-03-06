هكذا نخفف من احتقان الأذن الناجم عن الحساسية والجيوب الأنفية والسفر

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يعاني البعض من حالة انسداد في الأذنين، حيث يشعرون كما لو أن كل ما يمكنهم سماعه هو مجرد صدى أو كأن سدادات في الأذنين. إنها ببساطة حالة احتقان الأذن، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "Boldsky".

يحدث احتقان الأذن بسبب انسداد في قناة استاكيوس أو عندما لا تعمل بشكل صحيح. إن قناة استاكيوس هي قناة صغيرة تقع بين الأنف والأذن الوسطى، ووظيفتها هي معادلة الضغط في الأذن الوسطى.

يمكن أن يحدث احتقان الأذن بسبب أي حالة تؤثر على الجيوب الأنفية، مثل البرد أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية نفسها. يمكن أن تتسبب تغيرات السفر الجوي أو التواجد في أماكن مرتفعة أيضًا في حدوث خلل وظيفي في قناة استاكيوس.

تخفيف احتقان الأذن

إن تحديد سبب احتقان الأذن هو الخطوة الأولى لعلاجه. فيما يلي بعض أسباب وعلاجات احتقان الأذن:

الجيوب الأنفية

• استخدام مزيل احتقان الأنف لتخفيف الالتهاب

• أخذ نفس عميق وإخراج الزفير من الأنف برفق

• شطف ممرات الأنف بالماء

• إذا كان الشخص يعاني من تهيج بالأنف، يمكنه استخدام جهاز ترطيب

• تجنب التعرض لدخان التبغ أو المهيجات الأخرى

• تناول الكثير من الماء، خاصة في الليل، لتخفيف المخاط الأنفي

تراكم شمع الأذنين

• يتم استخدام بضع قطرات من زيت الزيتون في الأذنين لتليين شمع الأذن.

• يمكن استخدام مجموعة إزالة شمع الأذن أو القطرات التي لا تستلزم وصفة طبية لإزالة الشمع.

• استخدام محقنة أذن وماء فاتر أو محلول ملحي لتنظيف الأذن.

تراكم السوائل

إذا دخل الماء في الأذن أثناء الاستحمام أو السباحة، يمكن أن يعاني الشخص من احتقان الأذن. لإزالة الماء من الأذن، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• هز شحمة الأذن أو شدها أثناء إمالة الأذن نحو الكتف.

• وضع الأذن المسدودة لأسفل أثناء الاستلقاء على الجانب.

• يجب وضع قطرات الأذن مثل أكسيد الهيدروجين ثم الاستلقاء مع توجيه الأذن لأسفل لبضع دقائق.

• وضع كمادة ساخنة على جانب الوجه والأذن لمدة 30 ثانية، ثم رفعها لمدة دقيقة، ثم تكرر الخطوة أربع أو خمس مرات.

• لتجفيف قناة الأذن، يمكن استخدام قطرات الأذن التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على الكحول.

الحساسية

يمكن أن يؤدي تناول أدوية الحساسية، مثل مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان، إلى تخفيف احتقان الأذن والأعراض الأخرى التي تسببها الحساسية عندما يتراجع المخاط وينحصر في قناة استاكيوس أو الأذن الوسطى. لكن يجب مراجعة الطبيب إذا كان احتقان الأذن يسبب إزعاج وشعور بعدم الراحة.

أثناء السفر

تسبب التغيرات السريعة في ضغط الهواء أثناء السفر الجوي، خاصة أثناء الإقلاع والهبوط، ضغطًا على الأذن الوسطى وطبلة الأذن. أثناء الإقلاع والهبوط، يمكن تجنب أو تخفيف احتقان الأذن بالطائرة عن طريق مضغ العلكة أو الحلوى الصلبة أو البلع أو التثاؤب.

أو يمكن تجربة ما يلي:

• الضغط على فتحتي الأنف بالأصابع لإغلاقهما ثم يتم نفخ الأنف بلطف بينما يتم إطباق الشفتين.

• يتساوى الضغط الجوي ببطء أثناء الإقلاع والهبوط، لذا يمكن أن يكون من المفيد ارتداء سدادات أذن مفلترة.

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• إذا كان الشخص مصابًا بالاحتقان، يمكنه استخدام بخاخ مزيل للاحتقان بالأنف قبل 30 دقيقة من الإقلاع والهبوط.

تحذير مهم

تشمل الأسباب غير الشائعة لاحتقان الأذن مرض مينييرز والورم الصفراوي وورم العصب السمعي والعدوى الفطرية للأذن الخارجية والتهاب الأذن الوسطى المصلي واضطرابات المفصل الصدغي الفكي. ويوصي الخبراء بسرعة التوجه إلى الطوارئ أو الطبيب المعالج إذا استمر احتقان الأذن لأكثر من أسبوعين أو كان مصحوبًا بحمى وتصريف السوائل وتأثر القدرة على السمع أو مشاكل في التوازن وآلام شديدة في الأذن.