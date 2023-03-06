آثار حرائق الغابات على صحة الإنسان (د.حنينا ابي نادر)

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تكتسي وظائف الغابات البيئية أهمّية كبرى وتتمثل في تخزين الكربون مثلاً ، وموائل الحياة البرية ، وتنقية المياه والهواء، والفوائد الثقافية على غرار الترفيه ، والجانب الروحاني . أما لبنان فهو يخسر غالبية غاباته من جرّاء الحرائق المتعمّدة التي تفتك بالغابات بهدف استخدامه للفحم أو البناء.



أثناء اندلاع حريق في الغابة، يعاني البشر من مشاكل صحية عدة وهي تشتمل على التهاب العينين ، والسّعال ، وضيق التنفّس ، والصداع ، بالإضافة إلى حدوث زيادة في حالات الاستشفاء بسبب الإصابة بالربو ، وما لها من آثار نفسية أيضًا على السكان . في هذا الإطار، نذكر أنّ الدخانيضرّكبارالسن، والنساء الحوامل ، والأطفال والأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية مزمنة . والكثير من هذه الحالات قد تم الإبلاغ عنها خلال الحريق الكارثي الذي اجتاح غابة الأمازون .



كما أظهر مقال نُشر في شهر مارس / آذار 2019 أنّ رجال الإطفاء الذين تكمن مهمّتهم في إخماد الحرائق البرية يواجهون زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بسبب التعرّض للملوثات الهوائية الخطرة ، بالإضافة إلى زيادة خطر الوفاة المرتبطة بمشاكل القلبوالأوعية الدموية .



تجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ كلإنسان يستهلك حوالى 740 كيلوغرام من الأكسجين في السنة الواحدة ، وهو مايعادل 8 أشجار تقريبًا . بناءً على ذلك ، فإنّ كل شخص مدعو لزراعة الأشجار والتفكير في الأجيال المستقبلية . ففي النهاية، لقد وُجدت الأرض قبل البشر ، بيد أنّه يتعذّر وجودنا من دون الأرض.

إنّ تدمير الغابة سيدمّرنا ولكن إثر ذلك ، ستقوم الأرض بتجديد نفسها وطبيعتها من دوننا .



